वसों में मनमानी वसूली पर रोक नहीं, आरटीओ ने जारी किए 12 बस संचालकों को नोटिस

त्योहारों का मौसम आ गया है। गांव-घर में परिवारों के साथ त्योहार मनाने के युवा, विद्यार्थी और प्रवासी मजदूर वापस भोपाल, इंदौर, दिल्ली और कोटा जैसे महानगरों से छतरपुर जिले में अपने गांव-घर लौट रहे हैं। लेकिन सफर आसान नहीं है। बस ऑपरेटरों की मनमानी के कारण यात्रियों से दोगुना-तिगुना किराया वसूला जा रहा है। स्थिति यह है कि जहां भोपाल का निर्धारित किराया 600 रुपए है, वहीं यात्रियों को 1200 रुपए या उससे भी अधिक चुकाना पड़ रहा है। हालांकि आरटीओ ने ज्यादा किराया वसूलने वाले 12 बसों संचालकों को चिंहित कर उन्हे नोटिस जारी किए हैं। खजुराहो ट्रवल्स, राज कल्पना, सफर, संस्कार, गोल्डन, न्यू गोल्डन, अम्बे, बुंदेलखंड ट्रवल्स समेत 12 ट्रांसपोट्र्स को नोटिस जारी कर वसूला गया अधिक किराया वापस करने के निर्देश दिए हैं। आरटीओ ने बस ऑपरेटरों के साथ बैठक कर निर्धारित किराया लेने की हिदायत दी है। साथ ही दोबारा उल्लंघन पाए जाने पर परमिट निरस्त करने की कार्यवाही करने की चेतावनी दी है।