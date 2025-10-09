Nobel Prize Literature 2025: हंगरी के क्रास्ज़नाहोरकाई को मिला साहित्य का नोबेल पुरस्कार, इस उपन्यास की ये खासियत बनी आधार

गौतलब है कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार विश्व में साहित्य का सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है। यह उन लेखकों को दिया जाता है, जो अपनी रचनाओं से दुनिया को नई दृष्टि देते हैं। सन 1901 से 2024 तक 121 लेखकों को यह पुरस्कार मिल चुका है। इनमें रवींद्रनाथ टैगोर (1913) और टोनी मॉरिसन (1993) जैसे लेखक शामिल हैं। टैगोर को उनकी संवेदनशील कविताओं के लिए और मॉरिसन को उनके गहरे सामाजिक उपन्यासों के लिए सम्मानित किया गया था। अल्बर्ट कामू (1957) ने भी इस पुरस्कार को जीता, जिन्होंने मानवीय नैतिकता और अस्तित्ववाद पर लिखा।