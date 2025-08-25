उप पंजीयकों नोटिस जारी, पूछा कि प्रतिबंध के बाद रजिस्ट्री किस आधार पर की

जिला पंजीयक अशोक शर्मा ने भाटखेड़ी की रजिस्ट्री करने के मामले में उप पंजीयकों को नोटिस जारी किए हैं। उन्होंने पूछा है कि प्रतिबंध के बाद रजिस्ट्री किस आधार पर की है। पत्रिका ने 21 अगस्त के अंक में भाटखेड़ी की रजिस्ट्रियों को लेकर खुलासा किया था। तीन उप पंजीयकों ने 18 रजिस्ट्री की है। इससे जीडीए की ग्राम निवेश योजना क्रमांक-6 में कानूनी पेचीदगी पैदा कर दी है। साथ ही यहां कटने वाली कॉलोनी में 18 से 30 मीटर चौड़ी सडक़ नहीं मिलेगी।