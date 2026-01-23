अब साइंटिफिक तकनीक से बनेंगी शहर की सड़कें

ग्वालियर। शहर की जर्जर और बार-बार उखड़ने वाली सड़कों से निजात दिलाने के लिए नगर निगम ने तकनीकी आधार पर सड़क निर्माण की दिशा में बड़ी पहल की है। निगम द्वारा जारी टेंडर कॉल में दो प्रतिष्ठित कंपनियों—लाइनेज और आरपी इंफ्रा—ने रुचि दिखाई है। तय प्रक्रिया के तहत किसी एक कंपनी का चयन कर पूरे शहर की करीब 250 किलोमीटर सड़कों का वैज्ञानिक सर्वे कराया जाएगा।
250 किमी सड़कों के सर्वे के लिए दो कंपनियों ने दिखाई रुचि, राशि मिलते ही शुरू होगा काम
ग्वालियर। शहर की जर्जर और बार-बार उखड़ने वाली सड़कों से निजात दिलाने के लिए नगर निगम ने तकनीकी आधार पर सड़क निर्माण की दिशा में बड़ी पहल की है। निगम द्वारा जारी टेंडर कॉल में दो प्रतिष्ठित कंपनियों—लाइनेज और आरपी इंफ्रा—ने रुचि दिखाई है। तय प्रक्रिया के तहत किसी एक कंपनी का चयन कर पूरे शहर की करीब 250 किलोमीटर सड़कों का वैज्ञानिक सर्वे कराया जाएगा।
नगर निगम आयुक्त के अनुसार टेंडर प्रक्रिया नियमानुसार पूरी की जा रही है। शासन से बजट स्वीकृत होते ही सर्वे के आधार पर चरणबद्ध तरीके से सड़क निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा, ताकि शहर को स्थायी और गुणवत्तापूर्ण सड़कें मिल सकें।
पहले सर्वे, फिर बनेगी सड़क
चयनित कंपनी द्वारा सड़कों की मौजूदा स्थिति का तकनीकी मूल्यांकन किया जाएगा। इसमें ट्रैफिक लोड, ड्रेनेज सिस्टम, वर्षा जल निकासी, भूमिगत यूटिलिटी जैसे पाइपलाइन, केबल और भविष्य की आवश्यकताओं का विस्तृत अध्ययन शामिल रहेगा। इसी वैज्ञानिक रिपोर्ट के आधार पर सड़क की डिजाइन, मोटाई और निर्माण तकनीक तय की जाएगी।
जलभराव और बार-बार मरम्मत से मिलेगी राहत
नई तकनीक से बनने वाली सड़कों में मजबूत बेस और बेहतर जल निकासी व्यवस्था तैयार की जाएगी। इससे सड़क के नीचे पानी जमा होने की समस्या खत्म होगी और सड़कें लंबे समय तक टिकाऊ रहेंगी। बार-बार मरम्मत पर होने वाले खर्च में भी बड़ी बचत होगी।
नगर निगम का दावा है कि इस पहल से न सिर्फ सड़कों की गुणवत्ता सुधरेगी, बल्कि नागरिकों को सुरक्षित, सुगम और लंबे समय तक टिकने वाली यातायात सुविधा मिल सकेगी।
बड़ी खबरेंView All
समाचार
ट्रेंडिंग