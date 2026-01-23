अब साइंटिफिक तकनीक से बनेंगी शहर की सड़कें

ग्वालियर। शहर की जर्जर और बार-बार उखड़ने वाली सड़कों से निजात दिलाने के लिए नगर निगम ने तकनीकी आधार पर सड़क निर्माण की दिशा में बड़ी पहल की है। निगम द्वारा जारी टेंडर कॉल में दो प्रतिष्ठित कंपनियों—लाइनेज और आरपी इंफ्रा—ने रुचि दिखाई है। तय प्रक्रिया के तहत किसी एक कंपनी का चयन कर पूरे शहर की करीब 250 किलोमीटर सड़कों का वैज्ञानिक सर्वे कराया जाएगा।