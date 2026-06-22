संवाद और कूटनीति से परमाणु विवादों का समाधान संभव

उठाने होंगे कड़े कदम

इस भयावह भविष्य से मानवता को सुरक्षित रखने के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय को कुछ कड़े कदम उठाने होंगे जैसे सख्त 'नो-स्ट्राइक' कानून। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जिनेवा कन्वेंशन की तर्ज पर एक नया वैश्विक समझौता होना चाहिए, जिसके तहत किसी भी सक्रिय परमाणु या यूरेनियम संवर्धन केंद्र पर हमला करने को स्वत: ‘युद्ध अपराध’ का दर्जा दिया जाए। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को राजनीतिक दबावों से मुक्त रखकर सदस्य देशों के परमाणु केंद्रों की तकनीकी और स्वतंत्र निगरानी करने का पूर्ण अधिकार मिलना चाहिए। साल 2015 के ईरान परमाणु समझौते ने यह साबित किया था कि कूटनीति के जरिए ईरान के यूरेनियम संवर्धन को सीमित किया जा सकता है। बल प्रयोग के बजाय, आर्थिक प्रतिबंधों को हटाने और परमाणु सामग्री को किसी तटस्थ देश (जैसे ओमान या कतर) की निगरानी में सुरक्षित रखने के कूटनीतिक रास्तों को दोबारा जीवित करना होगा।

बहुत ही खतरनाक एवं चिंतनीय सीएनएन की यह रिपोर्ट पूरी दुनिया के लिए एक कड़वी हकीकत और आखिरी चेतावनी है। जब पारंपरिक युद्ध की मिसाइलें समृद्ध यूरेनियम के भंडारों की तरफ बढ़ती हैं, तो वहां किसी की जीत नहीं होती। परमाणु युग में मानव जाति के अस्तित्व की एकमात्र शर्त यही है कि दुनिया ‘सैन्य शक्ति’ के अहंकार को छोडकऱ ‘कूटनीति और संवाद’ के रास्ते को अपनाए।