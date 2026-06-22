‘बाइक धीरे चलाओ’ कहना पड़ा भारी, बुजुर्ग दंपति को घर से घसीटकर पीटा

ग्वालियर। हजीरा थाना क्षेत्र की दुर्गापुरी कॉलोनी में आधी रात मॉडिफाइड साइलेंसर वाली बाइक का शोर रोकने की हिम्मत एक बुजुर्ग दंपति को भारी पड़ गई। तेज धमाकेदार आवाज करने से मना करने पर तीन बदमाश घर में घुस आए और 65 वर्षीय हार्ट पेशेंट बुजुर्ग को घर से घसीटकर सड़क पर पीटा। पत्नी बीच-बचाव करने पहुंचीं तो उनके साथ भी मारपीट की गई। विरोध करने आए बेटे के पैर को बाइक के गर्म साइलेंसर से दाग दिया। जाते-जाते बदमाश पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए।