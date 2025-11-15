Patrika LogoSwitch to English

राष्ट्रगीत वर्ष पर थानों में वंदेमातरम् गूंजा, स्वदेशी संकल्प ने उत्साह बढ़ाया

राष्ट्रगीत वंदे मातरम् की रचना के 150 वर्ष पूर्ण होने पर देशभर में कार्यक्रमों की श्रृंखला चल रही है।

बाड़मेर

image

Yogendra Kumar Sen

Nov 15, 2025

राष्ट्रगीत वंदे मातरम् की रचना के 150 वर्ष पूर्ण होने पर देशभर में कार्यक्रमों की श्रृंखला चल रही है। इसी क्रम में शनिवार को क्षेत्र के पुलिस थानों में राष्ट्रगीत का समूह गायन किया गया और स्वदेशी उत्पाद अपनाने का संकल्प दिलाया गया। पोकरण कस्बे के पुलिस थाने में आयोजित कार्यक्रम में थानाधिकारी छत्तरसिंह देवड़ा के सानिध्य में पुलिसकर्मियों, सीएलजी सदस्यों, स्थानीय लोगों, ग्राम रक्षकों, पुलिस मित्रों और विद्यार्थियों ने राष्ट्रगीत का सामूहिक गायन किया। एक स्वर में उठी राष्ट्रगीत की गूंज से थाना परिसर और आसपास का वातावरण देशभक्ति से भर उठा।

थानाधिकारी ने राष्ट्रगीत के इतिहास पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वंदे मातरम् ने आजादी के आंदोलन में जनजागरण का महत्वपूर्ण कार्य किया और स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणास्रोत रहा। मुख्य आरक्षक मोहनलाल पालीवाल ने स्वदेशी उत्पाद अपनाने का संकल्प दिलाते हुए बताया कि स्वदेशी को प्राथमिकता देने से देश आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ता है। कार्यक्रम में सहायक उपनिरीक्षक बस्ताराम, मालाराम, मनोहरलाल, हेड कांस्टेबल रामसिंह, गोपालसिंह, भाजपा जिला प्रवक्ता मेघसिंह जैमला, सीएलजी सदस्य चेतनराम भाटी, चैनसुख पुरोहित, गणपतराम गर्ग, रवि सोनी सहित बड़ी संख्या में लोग और विद्यार्थी उपस्थित रहे।

भणियाणा गांव के पुलिस थाने में भी शनिवार को राष्ट्रगीत का सामूहिक गायन हुआ। थानाधिकारी देवाराम गोदारा के सानिध्य में पुलिसकर्मियों, सीएलजी सदस्यों और विद्यार्थियों ने राष्ट्रगीत गाया। कार्यक्रम के दौरान स्वदेशी संकल्प भी दिलाया गया।

