राष्ट्रगीत वर्ष पर थानों में वंदेमातरम् गूंजा, स्वदेशी संकल्प ने उत्साह बढ़ाया

राष्ट्रगीत वंदे मातरम् की रचना के 150 वर्ष पूर्ण होने पर देशभर में कार्यक्रमों की श्रृंखला चल रही है। इसी क्रम में शनिवार को क्षेत्र के पुलिस थानों में राष्ट्रगीत का समूह गायन किया गया और स्वदेशी उत्पाद अपनाने का संकल्प दिलाया गया। पोकरण कस्बे के पुलिस थाने में आयोजित कार्यक्रम में थानाधिकारी छत्तरसिंह देवड़ा के सानिध्य में पुलिसकर्मियों, सीएलजी सदस्यों, स्थानीय लोगों, ग्राम रक्षकों, पुलिस मित्रों और विद्यार्थियों ने राष्ट्रगीत का सामूहिक गायन किया। एक स्वर में उठी राष्ट्रगीत की गूंज से थाना परिसर और आसपास का वातावरण देशभक्ति से भर उठा।