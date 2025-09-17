जमाखोरी को रोकने के आदेश कागजी, गोदामों में गेहूं की जांच नहीं, दाम पहुंचे 3000 रुपए क्विंटल

त्योहार का सीजन आ गया है। जमाखोरी से गेहूं सहित अन्य राशन सामग्री के दाम बढऩे लगे हैं। आटा व गेहूं के दाम नियंत्रण में रह सके, उसके लिए केंद्र सरकार ने व्यापारियों के गेहूं रखने की स्टॉक लिमिट निर्धारित की थी। 15 दिन के भीतर व्यापारी को शासन द्वारा निर्धारित लिमिट में स्टॉक लाना था और उसकी घोषणा केंद्र सरकार के पोर्टल पर करना था। अवधी भी निकल चुकी है, लेकिन जमाखोरी रोकने का आदेश कागजी रहा है। न शासन से जमाखोरों के नाम आए हैं और न जांच के आदेश मिले हैं। इधर दाम बढऩे शुरू हो गए हैं। गेहूं भाव 3000 रुपए क्विंटल तक पहुंच गया है। खुले आटे का भाव 40 से 45 रुपए पहुंच गया है और पैकेट के आटे के भाव 48 रुपए किलो है। अब दीपावली का त्योहार आ रहा है। इसमें महंगाई बढ़ सकती है।