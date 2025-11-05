Agriculture minister jitu vaghani
गुजरात में मूंगफली, उड़द व सोयाबीन की एमएसपी पर 9 होगी खरीदारी में मूंगफली, मूंग, उड़द और सोयाबीन की न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीद 9 नवंबर से शुरू होगी। इस पहल के तहत किसानों से लगभग 15,000 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की फसलें खरीदी जाएंगी। गुजरात सरकार ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के मार्गदर्शन में किसानों के हित में यह अहम निर्णय किया है। कृषि मंत्री जीतू वाघाणी ने बुधवार को यह जानकारी दी।
मंत्री वाघाणी के अनुसार राज्य में मूंगफली के रिकॉर्ड उत्पादन को देखते हुए प्रति किसान 125 मन मूंगफली की खरीद का निर्णय लिया गया है। यह कदम किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए उठाया गया है।
वाघाणी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में इस वर्ष एमएसपी में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। मूंगफली के दाम में प्रति क्विंटल 480 रुपए, उड़द में 400 रुपए और सोयाबीन में 436 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। इससे किसानों को अधिकतम लाभ मिलेगा।
300 से अधिक केंद्रों से होगी खरीदी
उन्होंने कहा कि गुजरात में प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के तहत इस सीजन में किसानों से फसल खरीद की योजना बनाई गई है ताकि उन्हें कम बाजार भाव में अपनी उपज बेचनी न पड़े। गुजरात में खरीफ फसलों की एमएसपी पर खरीद के लिए 300 से अधिक खरीद केंद्र प्रस्तावित किए गए हैं। आवश्यकता पड़ने पर केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाएगी। मंत्री के अनुसार भारत सरकार ने खरीफ फसलों की बुवाई से पहले ही एमएसपी घोषित कर दी थी। मूंगफली का एमएसपी 7,263 रुपए प्रति क्विंटल, मूंग का 8,768 रुपए, उड़द का 7,800 रुपए और सोयाबीन का 5,328 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है।
बाजार की अस्थिरता से मिलेगी सुरक्षा
कृषि मंत्री वाघाणी ने कहा कि यह निर्णय राज्य के किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त करेगा और उन्हें बाजार की अस्थिरता से सुरक्षा प्रदान करेगा। गुजरात सरकार का यह कदम किसानों के लिए एक बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है, जो उन्हें उनकी मेहनत का उचित मूल्य दिलाने में सहायक होगा। यह पहल किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
