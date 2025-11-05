गुजरात में मूंगफली, उड़द व सोयाबीन की एमएसपी पर 9 होगी खरीदारी

उन्होंने कहा कि गुजरात में प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के तहत इस सीजन में किसानों से फसल खरीद की योजना बनाई गई है ताकि उन्हें कम बाजार भाव में अपनी उपज बेचनी न पड़े। गुजरात में खरीफ फसलों की एमएसपी पर खरीद के लिए 300 से अधिक खरीद केंद्र प्रस्तावित किए गए हैं। आवश्यकता पड़ने पर केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाएगी। मंत्री के अनुसार भारत सरकार ने खरीफ फसलों की बुवाई से पहले ही एमएसपी घोषित कर दी थी। मूंगफली का एमएसपी 7,263 रुपए प्रति क्विंटल, मूंग का 8,768 रुपए, उड़द का 7,800 रुपए और सोयाबीन का 5,328 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है।