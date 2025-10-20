ISN विक्रांत पर जवानों के साथ पीएम मोदी ने मनाई दीपावली, जानिए इस मौके पर क्या कहा?

पीएम नरेंद्र मोदी अरब सागर की शांत लहरों के बीच तैनात भारत के गौरवशाली विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत पर दीपावली मनाने पहुंचे। उन्होंने भारतीय नौसेना के बहादुर जवानों के साथ इस पावन पर्व को मनाया, जो न केवल एक सैन्य उत्सव था, बल्कि राष्ट्र की एकजुटता और आत्मनिर्भरता का प्रतीक भी साबित हुआ। गोवा और कारवार के तट से दूर, इस विशालकाय स्वदेशी जहाज पर दीपावली ने समुद्र की गहराइयों को भी चकाचौंध कर दिया। प्रधानमंत्री का यह दौरा, जो परंपरा का हिस्सा बन चुका है, इस बार नौसेना के वीर जवानों को समर्पित रहा।