ISN विक्रांत पर जवानों के साथ पीएम मोदी ने मनाई दीपावली, जानिए इस मौके पर क्या कहा?

पीएम मोदी ने इस बाद नौसेनिकों के साथ दिवाली का त्योहार मनाया। उन्होंने INS विक्रांत पर नौसेनिकों से कहा कि यह मेरे लिए सौभाग्य का क्षण है कि मैं उन वीरों के साथ हूं, जो दिन-रात समुद्र की सीमाओं पर पहरा देते हैं।

2 min read

भारत

image

Pushpankar Piyush

Oct 20, 2025

PM Modi

पीएम नरेंद्र मोदी (फोटो - आईएएनएस)

पीएम नरेंद्र मोदी अरब सागर की शांत लहरों के बीच तैनात भारत के गौरवशाली विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत पर दीपावली मनाने पहुंचे। उन्होंने भारतीय नौसेना के बहादुर जवानों के साथ इस पावन पर्व को मनाया, जो न केवल एक सैन्य उत्सव था, बल्कि राष्ट्र की एकजुटता और आत्मनिर्भरता का प्रतीक भी साबित हुआ। गोवा और कारवार के तट से दूर, इस विशालकाय स्वदेशी जहाज पर दीपावली ने समुद्र की गहराइयों को भी चकाचौंध कर दिया। प्रधानमंत्री का यह दौरा, जो परंपरा का हिस्सा बन चुका है, इस बार नौसेना के वीर जवानों को समर्पित रहा।

नौसेना के अधिकारियों ने किया पीएम मोदी का स्वागत

जब पीएम मोदी आईएनएस विक्रांत के डेक पर उतरे, तो नौसेना के अधिकारियों और जवानों ने उनका स्वागत पारंपरिक तरीके से किया। जहाज पर सजी दीपमालाओं, रंगोली और पारंपरिक दीपावली के व्यंजनों के बीच माहौल उत्साहपूर्ण था। उन्होंने सबसे पहले जवानों के साथ पूजा-अर्चना की और फिर उन्हें संबोधित किया।

उन्होंने कहा, "मैं भाग्यशाली हूं कि इस बार मैं नौसेना के आप सभी बहादुर जवानों के बीच दीपावली का यह पावन त्योहार मना रहा हूं। यह मेरे लिए सौभाग्य का क्षण है कि मैं उन वीरों के साथ हूं, जो दिन-रात समुद्र की सीमाओं पर पहरा देते हैं।"

उन्होंने आईएनएस विक्रांत को भारत की आत्मनिर्भरता का जीवंत प्रतीक बताया। उन्होंने कहा, "यह जहाज केवल धातु और मशीनों का संग्रह नहीं है, बल्कि हमारे लाखों कारीगरों, इंजीनियरों और वैज्ञानिकों की मेहनत का फल है। जब हमने इसे स्वदेशी तकनीक से बनाया, तो दुनिया ने देखा कि भारत अब आयात पर निर्भर नहीं रह सकता। आजादी के अमृत काल में हमारा लक्ष्य विकसित भारत है, और ऐसे जहाज हमें उस दिशा में मजबूती प्रदान करते हैं।"

पीएम मोदी ने रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी निर्माण को बढ़ावा देने वाली सरकार की नीतियों का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि पिछले दशक में रक्षा निर्यात 1,500 करोड़ से बढ़कर 21,000 करोड़ रुपए हो गया है, जो 'मेक इन इंडिया' अभियान की सफलता का प्रमाण है।

स्रोत: आईएएनएस

Published on:

20 Oct 2025 12:50 pm

Hindi News / News Bulletin / ISN विक्रांत पर जवानों के साथ पीएम मोदी ने मनाई दीपावली, जानिए इस मौके पर क्या कहा?

समाचार

