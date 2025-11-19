पोकरण: हर साल मरम्मत, फिर भी स्थिति ढाक के तीन पात

पोकरण कस्बे में घनी आबादी क्षेत्र भवानीपुरा वर्षों से पक्की डामर सडक़ का इंतजार कर रहा है। भवानीपुरा में कुछ जगह बनी सडक़ भी क्षतिग्रस्त हालत में हैं। ऐसे में आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही रात में हादसे की भी आशंका बनी हुई है। गौरतलब है कि कस्बे में केन्द्रीय बस स्टेंड के पीछे भवानीपुरा बस्ती आबाद है। यहां सैकड़ों लोग निवास करते है। जिनके लिए वर्षों पूर्व निर्मित डामर सडक़ पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। हालात यह है कि कई जगहों पर डामर सडक़ जमींदोज हो चुकी है। इसके साथ ही गहरे गड्ढ़े हो गए है। जिसके कारण रात में हादसे का भी भय बना हुआ है। बावजूद इसके नगरपालिका की ओर से सडक़ के नवनिर्माण को लेकर कोई कवायद नहीं की जा रही है।
भवानीपुरा की मुख्य सडक़ जोधपुर रोड से केन्द्रीय बस स्टैंड होते हुए राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान के पीछे वाले द्वार तक पूरी तरह से जमींदोज हो गई है। सडक़ की मरम्मत के नाम पर प्रतिवर्ष औपचारिकता भी हो रही है। हर साल होने वाले मरु महोत्सव के दौरान इस सडक़ की मरम्मत की जाती है, लेकिन वह भी गुणवत्ता के साथ नहीं होने से कुछ ही दिनों में वापिस बिखर जाती है।
भवानीपुरा में घनी आबादी निवास करती है। इसके अलावा दो-तीन निजी विद्यालय भी है। सैनिक विश्राम गृह भी यहां स्थित है। एफसीआइ गोदाम भी भवानीपुरा में स्थित है। ऐसे में स्थानीय लोगों के साथ ही गोदाम में आने वाले दर्जनों बड़े मालवाहक वाहन भी यहीं से गुजरते है। इसी तरह जोधपुर रोड से सीधे कचहरी, अंबेडकर सर्किल या रेलवे स्टेशन जाने के लिए भी लोग इसी मार्ग का उपयोग करते है। ऐसे में प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोगों के आवागमन के दौरान यहां टूटी, जमींदोज व क्षतिग्रस्त सडक़ों के कारण आमजन को परेशानी हो रही है।
भवानीपुरा क्षेत्र में क्षतिग्रस्त सडक़ों में गहरे गड्ढ़े हो गए है। ऐसे में आमजन को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रात में ये गड्ढ़े कई बार नजर नहीं आते है और हादसे की भी आशंका रहती है। अनजान वाहन चालकों के कभी यहां गड्ढ़ों के कारण किसी बड़े हादसे का शिकार होने का अंदेशा रहता है।
भवानीपुरा में बस स्टैंड से एफसीआइ गोदाम तक डामर सडक़ निर्माण के लिए निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर कार्यादेश दे दिए गए है। यहां जलदाय विभाग की पाइपलाइन लगाने का कार्य प्रस्तावित है। ऐसे में सडक़ निर्माण में देरी हो रही है। पाइपलाइन लगने के बाद सडक़ का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा।
वर्षों से नहीं बनी सडक़ें
भवानीपुरा क्षेत्र में वर्षों से डामर सडक़ न तो बनी है, न ही समय पर मरम्मत हो रही है। एफसीआइ गोदाम में प्रतिदिन दर्जनों बड़े वाहनों की आवाजाही रहती है। इसके अलावा यहां घनी आबादी निवास कर रही है। जिन्हें क्षतिग्रस्त व जमींदोज सडक़ों से परेशानी हो रही है।
सडक़ों में जगह-जगह गहरे गड्ढ़े हो गए है। रात में पर्याप्त रोशनी के अभाव में ये गड्ढ़े नजर नहीं आते है। जिससे यहां हर समय हादसे का भी भय बना हुआ है।
