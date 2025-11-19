पोकरण: हर साल मरम्मत, फिर भी स्थिति ढाक के तीन पात

पोकरण कस्बे में घनी आबादी क्षेत्र भवानीपुरा वर्षों से पक्की डामर सडक़ का इंतजार कर रहा है। भवानीपुरा में कुछ जगह बनी सडक़ भी क्षतिग्रस्त हालत में हैं। ऐसे में आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही रात में हादसे की भी आशंका बनी हुई है। गौरतलब है कि कस्बे में केन्द्रीय बस स्टेंड के पीछे भवानीपुरा बस्ती आबाद है। यहां सैकड़ों लोग निवास करते है। जिनके लिए वर्षों पूर्व निर्मित डामर सडक़ पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। हालात यह है कि कई जगहों पर डामर सडक़ जमींदोज हो चुकी है। इसके साथ ही गहरे गड्ढ़े हो गए है। जिसके कारण रात में हादसे का भी भय बना हुआ है। बावजूद इसके नगरपालिका की ओर से सडक़ के नवनिर्माण को लेकर कोई कवायद नहीं की जा रही है।