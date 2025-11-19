Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

समाचार

पोकरण: हर साल मरम्मत, फिर भी स्थिति ढाक के तीन पात

पोकरण कस्बे में घनी आबादी क्षेत्र भवानीपुरा वर्षों से पक्की डामर सडक़ का इंतजार कर रहा है। भवानीपुरा में कुछ जगह बनी सडक़ भी क्षतिग्रस्त हालत में हैं।

2 min read
Google source verification

जैसलमेर

image

Yogendra Kumar Sen

Nov 19, 2025

पोकरण कस्बे में घनी आबादी क्षेत्र भवानीपुरा वर्षों से पक्की डामर सडक़ का इंतजार कर रहा है। भवानीपुरा में कुछ जगह बनी सडक़ भी क्षतिग्रस्त हालत में हैं। ऐसे में आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही रात में हादसे की भी आशंका बनी हुई है। गौरतलब है कि कस्बे में केन्द्रीय बस स्टेंड के पीछे भवानीपुरा बस्ती आबाद है। यहां सैकड़ों लोग निवास करते है। जिनके लिए वर्षों पूर्व निर्मित डामर सडक़ पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। हालात यह है कि कई जगहों पर डामर सडक़ जमींदोज हो चुकी है। इसके साथ ही गहरे गड्ढ़े हो गए है। जिसके कारण रात में हादसे का भी भय बना हुआ है। बावजूद इसके नगरपालिका की ओर से सडक़ के नवनिर्माण को लेकर कोई कवायद नहीं की जा रही है।

हर साल मरम्मत के नाम पर औपचारिकता

भवानीपुरा की मुख्य सडक़ जोधपुर रोड से केन्द्रीय बस स्टैंड होते हुए राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान के पीछे वाले द्वार तक पूरी तरह से जमींदोज हो गई है। सडक़ की मरम्मत के नाम पर प्रतिवर्ष औपचारिकता भी हो रही है। हर साल होने वाले मरु महोत्सव के दौरान इस सडक़ की मरम्मत की जाती है, लेकिन वह भी गुणवत्ता के साथ नहीं होने से कुछ ही दिनों में वापिस बिखर जाती है।

हर दिन दर्जनों वाहनों की आवाजाही

भवानीपुरा में घनी आबादी निवास करती है। इसके अलावा दो-तीन निजी विद्यालय भी है। सैनिक विश्राम गृह भी यहां स्थित है। एफसीआइ गोदाम भी भवानीपुरा में स्थित है। ऐसे में स्थानीय लोगों के साथ ही गोदाम में आने वाले दर्जनों बड़े मालवाहक वाहन भी यहीं से गुजरते है। इसी तरह जोधपुर रोड से सीधे कचहरी, अंबेडकर सर्किल या रेलवे स्टेशन जाने के लिए भी लोग इसी मार्ग का उपयोग करते है। ऐसे में प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोगों के आवागमन के दौरान यहां टूटी, जमींदोज व क्षतिग्रस्त सडक़ों के कारण आमजन को परेशानी हो रही है।

गहरे गड्ढ़ों से हादसे का भय

भवानीपुरा क्षेत्र में क्षतिग्रस्त सडक़ों में गहरे गड्ढ़े हो गए है। ऐसे में आमजन को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रात में ये गड्ढ़े कई बार नजर नहीं आते है और हादसे की भी आशंका रहती है। अनजान वाहन चालकों के कभी यहां गड्ढ़ों के कारण किसी बड़े हादसे का शिकार होने का अंदेशा रहता है।

निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर दे दिए कार्यादेश

भवानीपुरा में बस स्टैंड से एफसीआइ गोदाम तक डामर सडक़ निर्माण के लिए निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर कार्यादेश दे दिए गए है। यहां जलदाय विभाग की पाइपलाइन लगाने का कार्य प्रस्तावित है। ऐसे में सडक़ निर्माण में देरी हो रही है। पाइपलाइन लगने के बाद सडक़ का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा।

  • हर्षवर्धन डाबी, अधिशासी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग, पोकरण

वर्षों से नहीं बनी सडक़ें
भवानीपुरा क्षेत्र में वर्षों से डामर सडक़ न तो बनी है, न ही समय पर मरम्मत हो रही है। एफसीआइ गोदाम में प्रतिदिन दर्जनों बड़े वाहनों की आवाजाही रहती है। इसके अलावा यहां घनी आबादी निवास कर रही है। जिन्हें क्षतिग्रस्त व जमींदोज सडक़ों से परेशानी हो रही है।

  • खुमाणसिंह कर्णोत, स्थानीय निवासी

हादसे का भय

सडक़ों में जगह-जगह गहरे गड्ढ़े हो गए है। रात में पर्याप्त रोशनी के अभाव में ये गड्ढ़े नजर नहीं आते है। जिससे यहां हर समय हादसे का भी भय बना हुआ है।

  • असीम विश्नोई, स्थानीय निवासी

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

19 Nov 2025 07:37 pm

Hindi News / News Bulletin / पोकरण: हर साल मरम्मत, फिर भी स्थिति ढाक के तीन पात

बड़ी खबरें

View All

समाचार

ट्रेंडिंग

स्वर्णनगरी में मौसम बदला… रात का तापमान 11.7 डिग्री पहुंचा

जैसलमेर

Rajasthan: जिस घर में चल रहा था नाच-गाना… पलभर में गूंजने लगी चीत्कार, बेटे के शादी की खुशी में नाच रहे पिता की अचानक हुई मौत

Bikaner Death
बीकानेर

एमपी में 98 लाख की ड्रग्स जब्त, छोटे जिलों में नशे का बड़ा कारोबार

harda
हरदा

एमपी में 121 आरक्षित पदों पर एक भी नियुक्ति नहीं होने पर बवाल, कांग्रेस ने जताई आ​पत्ति

Congress expresses objection over non-appointment to 121 reserved posts in MP
भोपाल

पूर्व मंत्री का आरोप- प्रदेश में पिछले दो वर्षों से विकास कार्य पूरी तरह अवरुद्ध

समाचार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.