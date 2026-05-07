विद्युत व्यवधान ने शहर की नाइट लाइफ और कामकाज पर डाला असर

रात के समय अंधेरा बढ़ने से सुरक्षा को लेकर भी लोगों की चिंता बढ़ी है। कई इलाकों में स्ट्रीट लाइटें बंद रहने से राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। महिलाओं और बुजुर्गों ने रात में बाहर निकलने से परहेज शुरू कर दिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि लंबे समय तक बिजली गुल रहने से चोरी और अन्य घटनाओं की आशंका भी बढ़ जाती है। स्थानीय निवासी हेमंत सिंह ने बताया कि गर्मी के मौसम में रात के समय बिजली कटौती से आमजन बेहद परेशान हैं। बाजारों में पहले जैसी रौनक नहीं दिखाई दे रही और लोग जल्दी घर लौटने लगे हैं। होटल व्यवसायी राजीव मेहता ने कहा कि पर्यटक बेहतर सुविधाओं की उम्मीद लेकर आते हैं, लेकिन लगातार बिजली जाने से उनकी नाराजगी बढ़ रही है। इससे पर्यटन कारोबार प्रभावित हो रहा है। कैफे संचालक फरहान खान ने बताया कि बिजली व्यवधान के कारण संगीत, कूलिंग और रोशनी प्रभावित होती है। कई ग्राहक बीच में ही लौट जाते हैं, जिससे व्यवसाय पर असर पड़ रहा है।