मोबाइल की लत से गलत रास्ते पर चले स्टूडेंट्स, फिर प्राचाार्य ने बना दिए आदर्श स्टूडेंट्स

Mobile addiction : आज नवजात से लेकर युवाओं और बुजुर्गों तक में मोबाइल एक आदत बन चुकी है। इसके बिना कोई नहीं रह पाता है। खासकर बच्चों में इसकी लत लग चुकी है। पढ़ाई लिखाई हो या मनोरंजन हर चीज में मोबाइल सबसे पहले चाहिए होता है। ऐसे में उन पर मानसिक व शारीरिक दुष्परिणाम भी देखने मिल रहे हैं। बच्चों को खेल खेल में कब लत लग गई ये कोई नहीं समझ पा रहा है। इससे अब बच्चों के परिजन भी परेशान होने लगे हैं और वे मोबाइल से दूरी बनाने के लिए मनोविज्ञानियों व स्कूल का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। शहर के एक ऐसे ही प्राचार्य हैं जो बच्चों को मोबाइल से दूर किताबें पढऩे, खेलने सहित अन्य फिलिकल एक्टिविटी के लिए प्रेरित कर रहे हैं। वे पिछले दो साल में सौ से ज्यादा बच्चों की मोबाइल की लत से छुटकारा दिला चुके हैं।