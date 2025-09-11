प्रूडेंट कॉरपोरेट ने किया इंडस कैपिटल का अधिग्रहण

मुंबई. प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजरी सर्विसेज लिमिटेड (प्रूडेंट) ने म्यूचुअल फंड वितरक इंडस कैपिटल के अधिग्रहण की घोषणा की। इंडस कैपिटल अगस्त 2025 तक 2,030 करोड़ रुपए की एयूएम (एसेट्स अंडर मैनेजमेंट) का प्रबंधन कर रहा था, जिसमें 95.3 फीसदी इक्विटी-ओरिएंटेड है। इसका एसआईपी बुक 10.83 करोड़ रुपये था और यह अभी 3,571 परिवारों को सेवा प्रदान करता है। इसकी औसत वार्षिक एयूएम और सकल म्यूचुअल फंड कमीशन ने मार्च 2021 से मार्च 2025 की अवधि में क्रमशः 24.7 फीसदी और 30.6 फीसदी की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) दर्ज की।

व्यावसायिक तालमेल: इंडस कैपिटल के ग्राहक अब फंड्सबाजार पर स्थानांतरित होंगे, जिससे उन्हें व्यापक उत्पाद विकल्प और एक सहज एवं अधिक विश्वसनीय तकनीकी मंच प्राप्त होगा। हम एक समर्पित बिजनेस हेड के साथ एक पेशेवर टीम भी बना रहे हैं, जो जमीनी स्तर पर निष्पादन को मजबूत बनाएगी और हमें इस बाजार में समय के साथ विस्तार करने की क्षमता प्रदान करेगी। इंडस कैपिटल के संस्थापक संजय सांघवी अधिग्रहण के बाद प्रूडेंट में रणनीतिक सलाहकार के रूप में शामिल होंगे, जबकि गौरव गुप्ता इस वर्टिकल को बिजनेस हेड के रूप लीड करते रहेंगे।

सौदे का आकार: सौदे का कुल मूल्य 113.75 करोड़ रुपये (अपफ्रंट और डेफर्ड भुगतानों सहित) है। साथ ही बिजनेस ट्रांसफर समझौते के अनुसार 10 करोड़ रुपये की अतिरिक्त विशेष राशि शामिल है।

प्रूडेंट के सीएमडी संजय शाह ने अधिग्रहण को लेकर कहा, ‘इंडस कैपिटल ने एक अत्यंत सम्मानित ब्रांड बनाया है, जिसमें मजबूत इक्विटी-केंद्रित संपत्ति, सिप का स्थिर प्रवाह और एक पेशेवर टीम है। यह प्रूडेंट की दीर्घकालिक ग्राहक संबंधों के प्रति प्रतिबद्धता से मेल खाता है। यह अधिग्रहण न केवल रिटेल में विस्तार की हमारी योजनाओं को गति देगा, बल्कि हमारे शेयरधारकों के लिए भी काफी लाभकारी होगा।