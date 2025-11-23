Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

समाचार

संगठित अपराधों पर लगाएं रोक,नाइट गश्त और सघन चेकिंग को जारी रखने पर जोर

Put a stop to organized crime, and emphasize the continuation of night patrols and intensive checking. The Superintendent of Police is closely monitoring law and order in the district.

2 min read
Google source verification

नरसिंहपुर

image

Amit Sharma

Nov 23, 2025

crime meeting

crime meeting

जिले की कानून व्यवस्था पर पुलिस अधीक्षक की कड़ी नजर

stop to organized crime

नरसिंहपुर.पुलिस कंट्रोल रूम नरसिंहपुर में शनिवार को पुलिस अधीक्षक डॉ ऋ षिकेश मीना ने जिले के सभी थानों की कानून.व्यवस्था और अपराध स्थिति की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में एएसपी संदीप भूरिया, एसडीओपी, डीएसपी, थाना व चौकी प्रभारी सहित पुलिस विभाग के सभी शाखा प्रभारी मौजूद रहे। समीक्षा के दौरान प्रत्येक थाने में दर्ज अपराधों, लंबित मामलों और हाल की कार्रवाई का आकलन किया गया। जहां अच्छा कार्य किया गया था, वहां टीमों की सराहना की गई, जबकि जिन थानों में कमियां पाई गईं, उन्हें सुधार के निर्देश दिए गए। बैठक में एसपी मीना ने कहा कि गंभीर अपराधों में तुरंत एफ आईआर दर्ज करते हुए समय.सीमा में विवेचना पूरी की जाए। उन्होंने संगठित अपराधों पर कड़ा अंकुश लगाने, सभी लंबित प्रकरणों को शीघ्र निराकृत करने और पूर्व अपराधियों की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए। शिकायतों के समय पर निराकरण, गुम और अपहृत बच्चों के मामलों को प्राथमिकता, तथा गुंडे.बदमाशों और अवैध गतिविधियों पर लगातार कार्रवाई के लिए नाइट गश्त और सघन चेकिंग को जारी रखने पर जोर दिया गया। साथ ही दुकानों और प्रतिष्ठानों में जनसहयोग से सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए प्रेरित करने को भी कहा गया। समीक्षा बैठक के अंत में पुलिस अधीक्षक ने सभी थाना प्रभारियों से अपेक्षा जताई कि वे कानून.व्यवस्था को सुदृढ़ रखने, लंबित मामलों का शीघ्र निपटारा करने और अपराधों पर नियंत्रण के लिए जिम्मेदारी से कार्य करें। उन्होंने यह भी कहा कि उत्कृष्ट विवेचना और अपराध.पतासाजी करने वाले अधिकारियों को पुरस्कृत करने की प्रक्रिया सुनिश्चित की जाएगी।नरसिंहपुर.पुलिस कंट्रोल रूम नरसिंहपुर में शनिवार को पुलिस अधीक्षक डॉ ऋ षिकेश मीना ने जिले के सभी थानों की कानून.व्यवस्था और अपराध स्थिति की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में एएसपी संदीप भूरिया, एसडीओपी, डीएसपी, थाना व चौकी प्रभारी सहित पुलिस विभाग के सभी शाखा प्रभारी मौजूद रहे। समीक्षा के दौरान प्रत्येक थाने में दर्ज अपराधों, लंबित मामलों और हाल की कार्रवाई का आकलन किया गया। जहां अच्छा कार्य किया गया था, वहां टीमों की सराहना की गई, जबकि जिन थानों में कमियां पाई गईं, उन्हें सुधार के निर्देश दिए गए। बैठक में एसपी मीना ने कहा कि गंभीर अपराधों में तुरंत एफ आईआर दर्ज करते हुए समय.सीमा में विवेचना पूरी की जाए। उन्होंने संगठित अपराधों पर कड़ा अंकुश लगाने, सभी लंबित प्रकरणों को शीघ्र निराकृत करने और पूर्व अपराधियों की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए। शिकायतों के समय पर निराकरण, गुम और अपहृत बच्चों के मामलों को प्राथमिकता, तथा गुंडे.बदमाशों और अवैध गतिविधियों पर लगातार कार्रवाई के लिए नाइट गश्त और सघन चेकिंग को जारी रखने पर जोर दिया गया। साथ ही दुकानों और प्रतिष्ठानों में जनसहयोग से सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए प्रेरित करने को भी कहा गया। समीक्षा बैठक के अंत में पुलिस अधीक्षक ने सभी थाना प्रभारियों से अपेक्षा जताई कि वे कानून.व्यवस्था को सुदृढ़ रखने, लंबित मामलों का शीघ्र निपटारा करने और अपराधों पर नियंत्रण के लिए जिम्मेदारी से कार्य करें। उन्होंने यह भी कहा कि उत्कृष्ट विवेचना और अपराध.पतासाजी करने वाले अधिकारियों को पुरस्कृत करने की प्रक्रिया सुनिश्चित की जाएगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

23 Nov 2025 03:03 pm

Hindi News / News Bulletin / संगठित अपराधों पर लगाएं रोक,नाइट गश्त और सघन चेकिंग को जारी रखने पर जोर

बड़ी खबरें

View All

समाचार

ट्रेंडिंग

जंगल में छिपकर बैठा था लूट और मारपीट का आरोपी, पुलिस ने किया शार्ट एनकाउंटर

पुलिस जवान को भी लगी गोली, आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस ने अस्पताल में कराया भर्ती
उमरिया

6 महीने से ज़्यादा एक थाने में नहीं टिकेंगे टीआई !

SP Vinod Meena
मंदसौर

एसआइआर: BLO को मिलेंगे मूवी के 2-2 टिकट और 500 के गिफ्ट वाउचर !

(सोर्स: सोशल मीडिया)
जबलपुर

भाजपा पार्षद के पिता की मौत पर मचा बवाल, बेटे पर गहराया हत्या करने का शक

bjp parshad father death case bilal ali father shakir ali chhatarpur mp news
छतरपुर

उदयपुर में वेडिंग सीजन की धूम: 500 शादियां और 150 करोड़ की खरीदारी से बाजार गुलजार, कारोबारियों के चेहरे खिले

Udaipur Wedding season
उदयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.