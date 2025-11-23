संगठित अपराधों पर लगाएं रोक,नाइट गश्त और सघन चेकिंग को जारी रखने पर जोर

नरसिंहपुर.पुलिस कंट्रोल रूम नरसिंहपुर में शनिवार को पुलिस अधीक्षक डॉ ऋ षिकेश मीना ने जिले के सभी थानों की कानून.व्यवस्था और अपराध स्थिति की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में एएसपी संदीप भूरिया, एसडीओपी, डीएसपी, थाना व चौकी प्रभारी सहित पुलिस विभाग के सभी शाखा प्रभारी मौजूद रहे। समीक्षा के दौरान प्रत्येक थाने में दर्ज अपराधों, लंबित मामलों और हाल की कार्रवाई का आकलन किया गया। जहां अच्छा कार्य किया गया था, वहां टीमों की सराहना की गई, जबकि जिन थानों में कमियां पाई गईं, उन्हें सुधार के निर्देश दिए गए। बैठक में एसपी मीना ने कहा कि गंभीर अपराधों में तुरंत एफ आईआर दर्ज करते हुए समय.सीमा में विवेचना पूरी की जाए। उन्होंने संगठित अपराधों पर कड़ा अंकुश लगाने, सभी लंबित प्रकरणों को शीघ्र निराकृत करने और पूर्व अपराधियों की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए। शिकायतों के समय पर निराकरण, गुम और अपहृत बच्चों के मामलों को प्राथमिकता, तथा गुंडे.बदमाशों और अवैध गतिविधियों पर लगातार कार्रवाई के लिए नाइट गश्त और सघन चेकिंग को जारी रखने पर जोर दिया गया। साथ ही दुकानों और प्रतिष्ठानों में जनसहयोग से सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए प्रेरित करने को भी कहा गया। समीक्षा बैठक के अंत में पुलिस अधीक्षक ने सभी थाना प्रभारियों से अपेक्षा जताई कि वे कानून.व्यवस्था को सुदृढ़ रखने, लंबित मामलों का शीघ्र निपटारा करने और अपराधों पर नियंत्रण के लिए जिम्मेदारी से कार्य करें। उन्होंने यह भी कहा कि उत्कृष्ट विवेचना और अपराध.पतासाजी करने वाले अधिकारियों को पुरस्कृत करने की प्रक्रिया सुनिश्चित की जाएगी।नरसिंहपुर.पुलिस कंट्रोल रूम नरसिंहपुर में शनिवार को पुलिस अधीक्षक डॉ ऋ षिकेश मीना ने जिले के सभी थानों की कानून.व्यवस्था और अपराध स्थिति की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में एएसपी संदीप भूरिया, एसडीओपी, डीएसपी, थाना व चौकी प्रभारी सहित पुलिस विभाग के सभी शाखा प्रभारी मौजूद रहे। समीक्षा के दौरान प्रत्येक थाने में दर्ज अपराधों, लंबित मामलों और हाल की कार्रवाई का आकलन किया गया। जहां अच्छा कार्य किया गया था, वहां टीमों की सराहना की गई, जबकि जिन थानों में कमियां पाई गईं, उन्हें सुधार के निर्देश दिए गए। बैठक में एसपी मीना ने कहा कि गंभीर अपराधों में तुरंत एफ आईआर दर्ज करते हुए समय.सीमा में विवेचना पूरी की जाए। उन्होंने संगठित अपराधों पर कड़ा अंकुश लगाने, सभी लंबित प्रकरणों को शीघ्र निराकृत करने और पूर्व अपराधियों की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए। शिकायतों के समय पर निराकरण, गुम और अपहृत बच्चों के मामलों को प्राथमिकता, तथा गुंडे.बदमाशों और अवैध गतिविधियों पर लगातार कार्रवाई के लिए नाइट गश्त और सघन चेकिंग को जारी रखने पर जोर दिया गया। साथ ही दुकानों और प्रतिष्ठानों में जनसहयोग से सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए प्रेरित करने को भी कहा गया। समीक्षा बैठक के अंत में पुलिस अधीक्षक ने सभी थाना प्रभारियों से अपेक्षा जताई कि वे कानून.व्यवस्था को सुदृढ़ रखने, लंबित मामलों का शीघ्र निपटारा करने और अपराधों पर नियंत्रण के लिए जिम्मेदारी से कार्य करें। उन्होंने यह भी कहा कि उत्कृष्ट विवेचना और अपराध.पतासाजी करने वाले अधिकारियों को पुरस्कृत करने की प्रक्रिया सुनिश्चित की जाएगी।