धूम्रपान छोड़ने से दिमाग बेहतर होता है, चाहे उम्र कोई भी हो

अध्ययन में पाया गया कि जिन्होंने धूम्रपान छोड़ दिया, उनकी याददाश्त और बोलने की क्षमता (भाषाई कौशल) अगले छह वर्षों में उन लोगों की तुलना में कम घटी जिन्होंने धूम्रपान जारी रखा। शोधकर्ताओं ने हर व्यक्ति की तुलना उसी उम्र, लिंग, शिक्षा और देश के दूसरे व्यक्ति से की जो धूम्रपान करता रहा। परिणामों में पता चला कि धूम्रपान छोड़ने के बाद स्मरण शक्ति में गिरावट लगभग 20% धीमी हो गई और बोलने की क्षमता में गिरावट आधी रह गई। लंदन यूनिवर्सिटी कॉलेज की शोधकर्ता मिकाएला ब्लूमबर्ग ने कहा कि इससे याददाश्त घटने की रफ्तार कम होती है