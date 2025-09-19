Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

समाचार

बारिश का सीना 56 इंच, 100 साल में सबसे अधिक बरसा पानी, अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में गुलाबी सर्दी की दस्तक

Rainfall reached 1414 mm, the highest rainfall in 100 years, and a mild winter arrived in the second week of October.

ग्वालियर

Balbir Rawat

Sep 19, 2025

Rainfall reached 1414 mm, the highest rainfall in 100 years, and a mild winter arrived in the second week of October.
Rainfall reached 1414 mm, the highest rainfall in 100 years, and a mild winter arrived in the second week of October.

मानसून विदाई की ओर है, लेकिन लौटते हुए मानसून से हल्की बारिश का दौर जारी है। औसत बारिश का आंकड़ा 1414 (56.56 इंच) मिली मीटर पर पहुंच गया है। यदि पिछले 100 का रिकॉर्ड देखा जाए तो इतनी बारिश कभी नहीं हुई है। 2024 में 1191 मिलीमीटर पानी बरसा था। 2025 की बारिश का रिकॉर्ड अटूट हो गया है। वहीं अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में शहर में गुलाबी सर्दी की दस्तक हो सकती है, क्योंकि पहले सप्ताह में मानसून विदा हो जाएगा।

दरअसल राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के कुछ हिस्सों से मानसून विदा हो चुका है। अब फिर से बंगाल की खाड़ी सक्रिय हो गई है, जिससे नमी आना शुरू हो गई है। मानसून वापसी थम गई। गुरुवार को शहर में उमस भरी भीषण गर्मी हुई। इस गर्मी के कारण शाम को मौसम बदल गया। आधा घंटे झमाझम बारिश हुई। मौसम विभाग ने 13.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई। इस बारिश से सडक़ों पर उड़ रही धूल दब गई। अधिकतम तापमान 34.5 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 25.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ।

आगे क्या

- बिहार के पास चक्रवातीय घेरा बना हुआ है। एक ऊपरी चक्रवातीय घेरा मराठवाड़ा के पास बना है। दो ट्रफ लाइन बनी हुई है। इससे बंगाल की खाड़ी से नमी आ रही है।

- नमी के कारण बादल छाएंगे और गर्मी बढऩे पर बारिश की संभावना बनेगी।

खबर शेयर करें:

Published on:

19 Sept 2025 11:01 am

Hindi News / News Bulletin / बारिश का सीना 56 इंच, 100 साल में सबसे अधिक बरसा पानी, अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में गुलाबी सर्दी की दस्तक

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.