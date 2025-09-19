बारिश का सीना 56 इंच, 100 साल में सबसे अधिक बरसा पानी, अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में गुलाबी सर्दी की दस्तक

मानसून विदाई की ओर है, लेकिन लौटते हुए मानसून से हल्की बारिश का दौर जारी है। औसत बारिश का आंकड़ा 1414 (56.56 इंच) मिली मीटर पर पहुंच गया है। यदि पिछले 100 का रिकॉर्ड देखा जाए तो इतनी बारिश कभी नहीं हुई है। 2024 में 1191 मिलीमीटर पानी बरसा था। 2025 की बारिश का रिकॉर्ड अटूट हो गया है। वहीं अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में शहर में गुलाबी सर्दी की दस्तक हो सकती है, क्योंकि पहले सप्ताह में मानसून विदा हो जाएगा।
दरअसल राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के कुछ हिस्सों से मानसून विदा हो चुका है। अब फिर से बंगाल की खाड़ी सक्रिय हो गई है, जिससे नमी आना शुरू हो गई है। मानसून वापसी थम गई। गुरुवार को शहर में उमस भरी भीषण गर्मी हुई। इस गर्मी के कारण शाम को मौसम बदल गया। आधा घंटे झमाझम बारिश हुई। मौसम विभाग ने 13.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई। इस बारिश से सडक़ों पर उड़ रही धूल दब गई। अधिकतम तापमान 34.5 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 25.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ।
आगे क्या
- बिहार के पास चक्रवातीय घेरा बना हुआ है। एक ऊपरी चक्रवातीय घेरा मराठवाड़ा के पास बना है। दो ट्रफ लाइन बनी हुई है। इससे बंगाल की खाड़ी से नमी आ रही है।
- नमी के कारण बादल छाएंगे और गर्मी बढऩे पर बारिश की संभावना बनेगी।