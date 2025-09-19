बारिश का सीना 56 इंच, 100 साल में सबसे अधिक बरसा पानी, अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में गुलाबी सर्दी की दस्तक

दरअसल राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के कुछ हिस्सों से मानसून विदा हो चुका है। अब फिर से बंगाल की खाड़ी सक्रिय हो गई है, जिससे नमी आना शुरू हो गई है। मानसून वापसी थम गई। गुरुवार को शहर में उमस भरी भीषण गर्मी हुई। इस गर्मी के कारण शाम को मौसम बदल गया। आधा घंटे झमाझम बारिश हुई। मौसम विभाग ने 13.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई। इस बारिश से सडक़ों पर उड़ रही धूल दब गई। अधिकतम तापमान 34.5 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 25.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ।