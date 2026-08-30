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राजस्थान के छिपे बाग और लोकल स्वाद, जहां हर पड़ाव देता है घर जैसा सुकून

Rajasthan Tourism : जानिए राजस्थान के प्रसिद्ध किलों से इतर यहां के छिपे हुए बागों, शांतिपूर्ण हरियाली स्थलों और केर-सांगरी जैसी पारंपरिक राजस्थानी थाली के अनूठे जायके का पूरा अनुभव।
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भारत

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Avaneesh Kumar Mishra

Aug 30, 2026

Rajasthan tourism

Rajasthan tourism : राजस्थान के हरियाली के बीच सुकून भरे ठिकाने, PC- Chatgpt

राजस्थान का नाम आते ही आंखों के सामने रेगिस्तान, किले और रंग-बिरंगी संस्कृति की तस्वीर उभरती है। लेकिन इस राज्य की पहचान सिर्फ इन्हीं तक सीमित नहीं है। यहां कई ऐसे बाग, उद्यान और हरियाली से भरे ठिकाने हैं, जहां स्थानीय भोजन के साथ बिताया गया समय यात्रा को एक अलग ही अनुभव में बदल देता है। ठंडी छांव, मिट्टी की खुशबू और पारंपरिक व्यंजनों का स्वाद मिलकर ऐसा एहसास कराते हैं, मानो आप किसी अपने के घर लौट आए हों।

हरियाली के बीच सुकून भरे ठिकाने

राजस्थान की गर्म जलवायु में बाग और उद्यान हमेशा से राहत का केंद्र रहे हैं। जोधपुर के पास स्थित चंदेलाओ गढ़ अपने शांत वातावरण और हरियाली के लिए जाना जाता है। यहां का प्राकृतिक परिवेश और ग्रामीण माहौल यात्रियों को शहर की भागदौड़ से दूर ले जाता है।

जयपुर का राम निवास गार्डन, जिसकी स्थापना 19वीं सदी में हुई थी, आज भी शहर के सबसे लोकप्रिय हरित स्थलों में गिना जाता है। वहीं उदयपुर का गुलाब बाग (सज्जन निवास गार्डन) राजस्थान के सबसे बड़े सार्वजनिक उद्यानों में शामिल है, जहां पेड़-पौधों, फूलों और खुले वातावरण के बीच सुकून के पल बिताए जा सकते हैं।

लोकल फूड में बसती है राजस्थान की पहचान

राजस्थान का भोजन यहां की जलवायु और जीवनशैली का प्रतिबिंब है। सीमित पानी और शुष्क मौसम ने ऐसे व्यंजनों को जन्म दिया जो लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं और स्वाद में भी भरपूर होते हैं।

दाल-बाटी-चूरमा, बाजरे की रोटी, केर-सांगरी, गट्टे की सब्जी और लहसुन की चटनी जैसे व्यंजन आज भी ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में लोकप्रिय हैं।

अलवर का कलाकंद अपनी पारंपरिक शैली के कारण देशभर में प्रसिद्ध है। वहीं राजस्थान के कई ग्रामीण क्षेत्रों में मोटे अनाज, मौसमी सब्जियों और स्थानीय सामग्री से तैयार भोजन आज भी खानपान की परंपरा को जीवित रखे हुए है।

शेखावाटी क्षेत्र के ग्रामीण ढाबों में बाजरे की रोटी, केर-सांगरी और देसी मसालों से बने व्यंजन स्थानीय स्वाद का बेहतरीन परिचय कराते हैं। बूंदी के कुछ कैफे और पारंपरिक भोजनालय भी स्थानीय थाली, छाछ और क्षेत्रीय व्यंजनों के लिए पसंद किए जाते हैं।

जब बाग और भोजन साथ मिलते हैं

राजस्थान की यात्रा का सबसे खास अनुभव तब बनता है, जब किसी हरियाली भरे ठिकाने पर बैठकर स्थानीय भोजन का स्वाद लिया जाए। यहां भोजन सिर्फ खाने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि स्थानीय संस्कृति, परंपरा और लोगों से जुड़ने का माध्यम बन जाता है।

सुबह की चाय, ताजा नाश्ता या पारंपरिक राजस्थानी थाली—इन सबका आनंद खुले वातावरण और शांत परिवेश में कहीं अधिक यादगार बन जाता है।

यात्रा की योजना कैसे बनाएं?

दिनसुबहदोपहरशाम
पहला दिनचंदेलाओ गढ़ या आसपास के ग्रामीण क्षेत्र की सैरस्थानीय नाश्ते और पारंपरिक भोजन का स्वादग्रामीण ढाबे में राजस्थानी व्यंजन
दूसरा दिनराम निवास गार्डन या गुलाब बाग भ्रमणक्षेत्रीय मिठाइयों और स्थानीय भोजन का अनुभवपारंपरिक राजस्थानी थाली के साथ दिन का समापन

यह केवल एक सुझाव है। यात्री अपनी रुचि, समय और स्थान के अनुसार कार्यक्रम में बदलाव कर सकते हैं।

यात्रा के दौरान ध्यान रखने योग्य बातें

  • गर्मी के मौसम में पानी और सनस्क्रीन साथ रखें।
  • स्थानीय भोजन का आनंद लेते समय साफ-सफाई का ध्यान रखें।
  • बागों और उद्यानों की सैर के लिए सुबह या शाम का समय बेहतर रहता है।
  • स्थानीय बाजारों और भोजनालयों में नकद भुगतान की सुविधा भी साथ रखें।

सिर्फ स्वाद नहीं, संस्कृति से भी मुलाकात

राजस्थान की यात्रा केवल प्राकृतिक स्थलों और भोजन तक सीमित नहीं है। यहां के किले, महल, मंदिर और बाजार राज्य की समृद्ध विरासत का परिचय कराते हैं। जयपुर का आमेर किला, जोधपुर का मेहरानगढ़ किला और उदयपुर का सिटी पैलेस इतिहास और स्थापत्य कला के शानदार उदाहरण हैं।

वहीं जयपुर का जौहरी बाजार, जोधपुर का सरदार बाजार और अन्य स्थानीय बाजार राजस्थान की हस्तशिल्प परंपरा को करीब से देखने का अवसर देते हैं। ब्लॉक प्रिंटिंग, मीनाकारी और पारंपरिक आभूषण यहां की पहचान का अहम हिस्सा हैं।

राजस्थान के छिपे बाग और स्थानीय भोजन मिलकर ऐसी यात्रा का अनुभव देते हैं, जो केवल घूमने तक सीमित नहीं रहता। हरियाली से भरे शांत ठिकाने, पारंपरिक व्यंजनों का स्वाद और स्थानीय संस्कृति से जुड़ाव इस सफर को यादगार बना देते हैं। अगली बार राजस्थान जाएं, तो प्रसिद्ध किलों और पर्यटन स्थलों के साथ इन कम चर्चित बागों और स्थानीय स्वादों के लिए भी समय जरूर निकालें। यही अनुभव आपको राजस्थान की असली आत्मा से परिचित कराएगा।

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Updated on:

30 Aug 2026 12:00 pm

Published on:

30 Aug 2026 12:00 pm

Hindi News / News Bulletin / राजस्थान के छिपे बाग और लोकल स्वाद, जहां हर पड़ाव देता है घर जैसा सुकून

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