झालावाड़ में डेयरी व्यवसाय से किसान-महिलाएं हो रहीं आत्मनिर्भर

झालावाड़. जिले में डेयरी व्यवसाय दूध उत्पादक किसानों को आत्मनिर्भर बना रहा है। झालावाड़ जिले में इस समय प्रतिदिन एक लाख लीटर दूध का उत्पादन हो रहा है। इस उत्पादन से लगभग 40 हजार दूध उत्पादक किसानों को सीधा फायदा मिल रहा है। पशुपालन व्यवसाय जिले की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।जिले में एक निजी कंपनी इस क्षेत्र में एक प्रमुख प्रेरक शक्ति के रूप में उभरी है। कंपनी से कुल 11 हजार महिलाएं जुड़ी हुई हैं, जिनमें से वर्तमान में 55 सौ महिलाएं सक्रिय रूप से प्रतिदिन 25 हजार लीटर दूध का योगदान कर रही हैं। यह आंकड़ा जिले में ग्रामीण अर्थव्यवस्था और महिलाओं के सशक्तिकरण में डेयरी व्यवसाय के महत्त्व को रेखांकित करता है। स्थानीय किसानों और पशुपालकों ने सरकार से इस क्षेत्र को और बढ़ावा देने के लिए कुछ महत्त्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। उनका कहना है कि यदि जिले में पशु नस्ल सुधार कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान दिया जाए तो दूध उत्पादन की गुणवत्ता और मात्रा दोनों में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है।