बार-बार के निर्देश धरे के धरे, डंपर हर रोज खड़े के खड़े: जनता बेहाल, प्रशासन बेपरवाह

सिणधरी चौराहे से लेकर रीको थाना क्षेत्र तक हालात ऐसे हैं जैसे प्रशासन ने आंखें मूंद ली हों। रीको थाना के पास करोड़ों रुपए की रीको भूमि पर अवैध बजरी मंडी खुलेआम चल रही है और पुलिस और खनिज विभाग की कार्रवाइयों व बार-बार के निर्देशों के बावजूद न डंपर्स की कतार कम हो रही है और न ही बजरी कारोबारियों में किसी तरह का खौफ दिखाई दे रहा है। यह स्थिति कई वर्षों से जस की तस बनी हुई है,

रीको की जमीन पर डंपर एक-एक कर खड़े हो जाते हैं। कई तो सडक़ किनारे ही बजरी खाली कर देते हैं। लोडर दिनभर लदे रहते हैं। रीको के खाली पड़े भूखंडों की दीवारें तोडक़र पूरा क्षेत्र अवैध बजरी बाजार में तब्दील कर दिया गया है। हाईवे के किनारे भी बजरी, पत्थर व अन्य वाहनों की कतार लगी रहती है, जहां सुबह से शाम तक खुलेआम अवैध कारोबार चलता रहता है। रीको की ओर जाने वाले लोगों को रास्ता तक नहीं दिया जाता।