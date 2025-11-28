Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

समाचार

बार-बार के निर्देश धरे के धरे, डंपर हर रोज खड़े के खड़े: जनता बेहाल, प्रशासन बेपरवाह

रीको की जमीन पर डंपर एक-एक कर खड़े हो जाते हैं। कई तो सडक़ किनारे ही बजरी खाली कर देते हैं। लोडर दिनभर लदे रहते हैं। रीको के खाली पड़े भूखंडों की दीवारें तोडक़र पूरा क्षेत्र अवैध बजरी बाजार में तब्दील कर दिया गया है।

2 min read
Google source verification

बाड़मेर

image

Yogendra Kumar Sen

Nov 28, 2025

सिणधरी चौराहे से लेकर रीको थाना क्षेत्र तक हालात ऐसे हैं जैसे प्रशासन ने आंखें मूंद ली हों। रीको थाना के पास करोड़ों रुपए की रीको भूमि पर अवैध बजरी मंडी खुलेआम चल रही है और पुलिस और खनिज विभाग की कार्रवाइयों व बार-बार के निर्देशों के बावजूद न डंपर्स की कतार कम हो रही है और न ही बजरी कारोबारियों में किसी तरह का खौफ दिखाई दे रहा है। यह स्थिति कई वर्षों से जस की तस बनी हुई है,
रीको की जमीन पर डंपर एक-एक कर खड़े हो जाते हैं। कई तो सडक़ किनारे ही बजरी खाली कर देते हैं। लोडर दिनभर लदे रहते हैं। रीको के खाली पड़े भूखंडों की दीवारें तोडक़र पूरा क्षेत्र अवैध बजरी बाजार में तब्दील कर दिया गया है। हाईवे के किनारे भी बजरी, पत्थर व अन्य वाहनों की कतार लगी रहती है, जहां सुबह से शाम तक खुलेआम अवैध कारोबार चलता रहता है। रीको की ओर जाने वाले लोगों को रास्ता तक नहीं दिया जाता।

बजरी बाजार के साथ पनपे ढाबे

बजरी व्यवसाय के फैलाव के साथ आसपास में ढाबे, चाय की थडिय़ां और छोटी दुकानों की भरमार हो गई हैं। इन सबने भी रीको और हाईवे की जमीन को अपना कब्जा बना लिया है। रीको प्रशासन की तरफ से इसे हटाने के लिए न तो नियमित कार्रवाई की जा रही है और न ही किसी स्थायी समाधान की पहल। नतीजा अवैध बाजार दिन-ब-दिन और बड़ा होता जा रहा है।

रास्ते गायब, वाहन चालक हलकान

रीको इलाके में अंदर जाने वाले रास्तों पर पत्थर और बजरी से भरे भारी ट्रक इस तरह खड़े होते हैं कि राहगीरों को यह समझना मुश्किल हो जाता है कि असली रास्ता कहां है। जो रास्ता मिल भी जाए, वहां वाहन मोडऩे तक को जगह नहीं बचती। भारी वाहनों की आवाजाही से नाले पर बने फेरो कवर और अन्य निर्माण कार्य टूटकर बिखर चुके हैं। उड़ती धूल ने स्थिति और भयावह कर दी है, लोग सांस संबंधी दिक्कतों से परेशान होने लगे हैं।

कार्रवाई होती है, लेकिन असर शून्य

स्थानीय लोगों का कहना है कि शिकायतों के बाद डंपरों को हटाया जरूर जाता है, लेकिन सिर्फ दो दिन के लिए। तीसरे दिन फिर वही डंपर उसी स्थान पर खड़े मिलते हैं। यह चक्र वर्षों से चल रहा है। लोगों का सवाल है कि क्या कार्रवाई सिर्फ दिखावे के लिए होती है? यदि प्रशासन वाकई गंभीर होता, तो डंपर हर दो दिन में नहीं लौटते। पुलिस- प्रशासन की कार्रवाईयों में न सख्ती है और न ही निरंतरता। उड़ती धूल, जाम, अवैध कब्जे और स्वास्थ्य समस्याओं के बीच जनता हर रोज परेशान है, पर किसी विभाग की जवाबदेही तय नहीं हो रही।

  • प्रभावी कार्रवाई करेंगेरीको जमीन पर अवैध तरीके से बजरी की मंडी लगाना नियमविरुद्ध है। रीको एसएचओ को कार्रवाई के निर्देश दिए जा रहे हैं। स्वयं निरीक्षण कर प्रभावी कार्रवाई करवाई जाएगी, जिससे आमजन परेशान न हो। साथ ही रीको को भी सूचित कर बताया जाएंगा। - रमेश शर्मा, डीएसपी, बाड़मेर वृत्त

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

28 Nov 2025 09:10 pm

Hindi News / News Bulletin / बार-बार के निर्देश धरे के धरे, डंपर हर रोज खड़े के खड़े: जनता बेहाल, प्रशासन बेपरवाह

बड़ी खबरें

View All

समाचार

ट्रेंडिंग

हुस्न और मुनाफे का लालच व्यापारी को पड़ गया भारी…लड़की और कमीशन मिलने के चक्कर में गंवा बैठा 93.61 लाख

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

यात्रियों का मोबाइल चुरा डिजिटल पेमेंट से पैसे ऐंठने वाले गिरोह का पर्दाफाश

Ahmedabad Railway
अहमदाबाद

डिजिटल अरेस्ट: डरा-धमका कर बुजुर्ग से 7 लाख ऐंठे

cyber crime branch
अहमदाबाद

एक तरफा प्रेम: युवती के सामने ही हॉस्पिटल में खुद को लगाई आग, उपचार के दौरान तोड़ा दम

Ahmedabad
अहमदाबाद

प्लॉट के विवाद में महिला को पीटा, एसपी से की शिकायत

rewa hindi news
रीवा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.