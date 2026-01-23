गणतंत्र दिवस सुरक्षा : चार दिन दिल्ली के लिए पार्सल बुकिंग बंद

ग्वालियर। गणतंत्र दिवस के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए रेलवे प्रशासन ने दिल्ली के लिए पार्सल बुकिंग पर चार दिनों की अस्थायी रोक लगाने का फैसला किया है। 23 जनवरी से 26 जनवरी तक ग्वालियर रेलवे स्टेशन सहित देश के सभी रेलवे स्टेशनों से दिल्ली के लिए पार्सल बुक नहीं किए जाएंगे।