गणतंत्र दिवस सुरक्षा : चार दिन दिल्ली के लिए पार्सल बुकिंग बंद

23 से 26 जनवरी तक ग्वालियर समेत सभी स्टेशनों से नहीं जाएगा पार्सल
ग्वालियर। गणतंत्र दिवस के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए रेलवे प्रशासन ने दिल्ली के लिए पार्सल बुकिंग पर चार दिनों की अस्थायी रोक लगाने का फैसला किया है। 23 जनवरी से 26 जनवरी तक ग्वालियर रेलवे स्टेशन सहित देश के सभी रेलवे स्टेशनों से दिल्ली के लिए पार्सल बुक नहीं किए जाएंगे।
रेलवे अधिकारियों के अनुसार इस अवधि में दिल्ली के किसी भी रेलवे स्टेशन पर पार्सल भेजने या वहां से मंगाने की अनुमति नहीं होगी। यह फैसला सुरक्षा एजेंसियों की सलाह पर लिया गया है, ताकि गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि या अप्रिय घटना को रोका जा सके।
सुरक्षा एजेंसियों की सलाह पर फैसला
रेलवे प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि 26 जनवरी को दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय समारोह को देखते हुए यह कदम एहतियात के तौर पर उठाया गया है। पार्सल सेवाओं पर अस्थायी रोक के दौरान केवल आवश्यक और विशेष अनुमति वाले मामलों में ही छूट दी जा सकती है।
व्यापारियों और आम लोगों को होगी परेशानी
पार्सल बुकिंग बंद रहने से व्यापारियों और आम लोगों को कुछ असुविधा का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन रेलवे का कहना है कि सुरक्षा सर्वोपरि है और 27 जनवरी से पार्सल सेवाएं फिर से सामान्य रूप से शुरू कर दी जाएंगी।
