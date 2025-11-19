बेतरतीब खुदाई से फूटी पाइप लाइन तो कामथ वार्ड के वाशिंदे पानी को तरसे

SEWER PROJECT नरसिंहपुर. जिला मुख्यालय में चल रहा सीवर लाइन प्रोजेक्ट नगरवासियों के लिए राहत से ज्यादा मुसीबत साबित हो रहा है। जिस उद्देश्य से शहर की व्यवस्थित सीवरेज लाइन तैयार की जा रही है, वही काम अपनी अव्यवस्थित और लापरवाह कार्यशैली से नागरिकों की रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित कर रहा है। कहीं मेन सडक़ों पर बेतरतीब खुदाई से जाम, तो कहीं गलियों और वार्डों में खुदाई के दौरान पेयजल पाइपलाइन को नुकसान ऐसी समस्याएं अब आम हो चली हैं। नगर के कामथ वार्ड में पाइप लाइन फूटने से जलापूर्ति बाधित हो गई। न तो सोमवार की शाम घरों तक पानी पहुंचा और न ही मंगलवार की सुबह से पेयजल की आपूर्ति हुई। पानी को लेकर परेशान वाशिंदों को राहत देने नगरपालिका को टैंकरों से पानी की आपूर्ति कराना पड़ी।

बताया जाता है कि शहर के इतवारा बाजार, आईसीआईसीआई बैंक के सामने सोमवार की शाम की गई खुदाई के दौरान कामथ वार्ड की मुख्य जलापूर्ति पाइपलाइन कट गई। पाइप लाइन क्षतिग्रस्त होते ही पूरी रात वार्ड की जलापूर्ति बाधित रही और मंगलवार सुबह से सैकड़ों परिवारों को एक बूंद पानी तक नसीब नहीं हुआ। पेयजल आपूर्ति रोकने की सूचना न दिए जाने से वार्ड के लोग सुबह की दिनचर्या तक नहीं निपटा पाए। स्थिति इतनी बिगड़ी कि मंगलवार को पूरे कामथ वार्ड में जल वितरण टैंकरों के भरोसे करना पड़ा। नागरिकों का कहना है कि पिछले दो-तीन महीनों से लगभग हर सप्ताह इस तरह की समस्या खड़ी हो जाती है। जहां भी कंपनी की मशीनें चलती हैं, उसके बाद गलियों में धूल, मलबा, टूटी सडक़ें और पाइपलाइन टूटने का खतरा बढ़ जाता है।

अव्यवस्थित योजना, जनता की बढ़ती मुश्किलें

नगरवासियों का कहना है कि सीवर लाइन प्रोजेक्ट में समन्वय और पूर्व योजना का अभाव सबसे बड़ी समस्या है। खुदाई के पहले न तो ट्रैफि क डायवर्जन घोषित किया जाता है न ही जलापूर्ति बाधित होने की सूचना दी जाती है। कई बार तो काम शुरू कर दिया जाता है, लेकिन मरम्मत और बैकफि लिंग दिनों तक अधूरी रहती है, जिससे सडक़ें चलने लायक नहीं बचतीं। नागरिकों का स्पष्ट कहना है कि सीवर प्रोजेक्ट महत्वपूर्ण है, लेकिन इस तरह लापरवाही और अव्यवस्था के साथ किया गया काम लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहा है। प्रशासन और ठेका कंपनी यदि समय रहते मरम्मत, ट्रैफि क प्लान और पाइपलाइन सुरक्षा पर ध्यान नहीं देती, तो आने वाले दिनों में नागरिकों की समस्याएं और गहरी हो सकती हैं।

जहां मर्जी आए वहां होने लगती है खुदाई

शहर के कई हिस्सों में कंपनी के कर्मचारी बिना किसी तय प्लान के जहां मन आया वहीं खुदाई शुरू कर देते हैं। इससे न तो ट्रैफि क व्यवस्था सुरक्षित रहती है और न ही नागरिकों की बुनियादी सेवाएं। बीते शनिवार को भी सिंहपुर तिराहे पर समस्या बनी थी। जहां बिना पूर्व सूचना मुख्य सडक़ पर खुदाई कर दी गई। शहर का यह सबसे व्यस्ततम मार्ग पर तीनों दिशाओं से घंटों जाम रहा। स्कूली वाहन, ऑफि स आने-जाने वाले लोग, मरीजों के वाहन सभी जाम में फं से रहे।