अब्बलगेरे पंचायत में स्वच्छता व सुविधाओं की समीक्षा

स्थानीय नागरिकों ने निरीक्षण के दौरान प्लास्टिक कचरे की समस्या उठाई और कहा कि खुले में फेंके गए प्लास्टिक से मवेशियों की मौत हो रही है। सप्ताह में केवल दो बार कचरा संग्रह वाहन आने पर असंतोष जताते हुए रोजाना संग्रह की मांग की गई। इस पर ईओ ने प्रेस कॉलोनी क्षेत्र में सप्ताह में चार दिन वाहन भेजने के निर्देश दिए।