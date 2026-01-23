अब्बलगेरे पंचायत में स्वच्छता व सुविधाओं की समीक्षा

शिवमोग्गा में अब्बलगेरे ग्राम पंचायत क्षेत्र का औचक दौरा कर नागरिक सुविधाओं की स्थिति का जायजा लेते हुए शिवमोग्गा तालुक पंचायत के कार्यकारी अधिकारी परमेश्वरप्पा।
शिवमोग्गा. शिवमोग्गा तालुक पंचायत के कार्यकारी अधिकारी (ईओ) परमेश्वरप्पा ने अब्बलगेरे ग्राम पंचायत क्षेत्र का औचक दौरा कर नागरिक सुविधाओं की स्थिति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्वच्छता, ठोस कचरा प्रबंधन, पेयजल आपूर्ति, स्ट्रीट लाइट व्यवस्था और उद्यानों के रखरखाव की समीक्षा की।
ओम शक्ति लेआउट स्थित उद्यान का निरीक्षण करते हुए ईओ परमेश्वरप्पा ने वहां की व्यवस्थाओं की सराहना की और बेहतर रखरखाव सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने उद्यान में सौर ऊर्जा आधारित स्ट्रीट लाइट लगाने का आदेश भी दिया।
स्थानीय नागरिकों ने निरीक्षण के दौरान प्लास्टिक कचरे की समस्या उठाई और कहा कि खुले में फेंके गए प्लास्टिक से मवेशियों की मौत हो रही है। सप्ताह में केवल दो बार कचरा संग्रह वाहन आने पर असंतोष जताते हुए रोजाना संग्रह की मांग की गई। इस पर ईओ ने प्रेस कॉलोनी क्षेत्र में सप्ताह में चार दिन वाहन भेजने के निर्देश दिए।
बढ़ती आबादी को देखते हुए अलग यूजीडी सफाई वाहन, अतिरिक्त कचरा संग्रह वाहन, हाईमास्ट लाइट और खराब सडक़ों की मरम्मत की भी मांग रखी गई। ईओ ने आश्वासन दिया कि आवश्यक जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी।
निरीक्षण के दौरान पंचायत राज विभाग के अधिकारी, बिल कलेक्टर और स्थानीय नागरिक मौजूद थे।
