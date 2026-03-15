भाजपा महान विभूतियों के सपनों का बंगाल बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं : मोदी

एकदिवसीय दौरे पर कोलकाता पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 18,700 करोड़ की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन तथा शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं सड़क अवसंरचना, रेलवे, बंदरगाह एवं नौवहन सहित कई क्षेत्रों से संबंधित हैं। रेलवे से जुड़े कार्यक्रम के अंतर्गत प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के छह पुनर्विकसित अमृत स्टेशनों का उद्घाटन किया, साथ ही बेलदा–दांतन के बीच तीसरी लाइन तथा कलाईकुंडा–कानिमहुली के बीच स्वचालित ब्लॉक सिग्नलिंग को राष्ट्र को समर्पित किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने कोलकाता स्थित कार्यक्रम स्थल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पुरुलिया – आनंद विहार टर्मिनल (दिल्ली) एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाई। जिन छह पुनर्विकसित अमृत स्टेशनों का उद्घाटन किया। उनमें उत्तर-पूर्व सीमांत रेलवे के अंतर्गत कामाख्यागुड़ी, दक्षिण पूर्व रेलवे के अधिकार क्षेत्र में अनारा, तमलुक, हल्दिया और बराभूम तथा पूर्व रेलवे के अधिकार क्षेत्र में सिउड़ी स्टेशन शामिल हैं।