26 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

समाचार

भीलवाड़ा में शोभायात्रा में गूंजा सनातन का जयकारा

भीलवाड़ा। हरि शेवा उदासीन आश्रम सनातन मंदिर के तत्वावधान में आयोजित आठ दिवसीय सनातन मंगल महोत्सव एवं दीक्षा दान समारोह के अंतर्गत बुधवार सुबह निकली संत दर्शन एवं सनातन शोभायात्रा ने पूरे नगर को राममय, शिवमय और सनातनमय बना दिया। चारों ओर भगवा पताकाएं लहराईं, जयघोष गूंजे और श्रद्धा का ऐसा महासागर उमड़ा कि भीलवाड़ा [&hellip;]

2 min read
Google source verification

भीलवाड़ा

image

Narendra Kumar Verma

Feb 26, 2026

sanatan mangal mahtosv at bhilwara raj

sanatan mangal mahtosv at bhilwara raj

भीलवाड़ा। हरि शेवा उदासीन आश्रम सनातन मंदिर के तत्वावधान में आयोजित आठ दिवसीय सनातन मंगल महोत्सव एवं दीक्षा दान समारोह के अंतर्गत बुधवार सुबह निकली संत दर्शन एवं सनातन शोभायात्रा ने पूरे नगर को राममय, शिवमय और सनातनमय बना दिया।

चारों ओर भगवा पताकाएं लहराईं, जयघोष गूंजे और श्रद्धा का ऐसा महासागर उमड़ा कि भीलवाड़ा सचमुच “आज की अयोध्या” बन गया। अयोध्यानगर(दूधाधारी मंदिर) से जब शोभायात्रा निकली, तब मानो प्रभात सूर्य भी इस दिव्य यात्रा को नमन कर रहा था। भगवा ध्वजों से सजी सड़कें, ढोल-नगाड़ों की थाप, शंखनाद और पुष्पवर्षा के बीच हजारों सनातनी भाई-बहन, बालक-बालिकाएं, माताएं-बहनें पारंपरिक वेशभूषा में शोभायात्रा में सम्मिलित हुए। शोभायात्रा नगर परिक्रमा करते हुए हरि शेवा धाम पहुंची।

दीक्षार्थी इन्द्रदेव, सिद्धार्थ व कुनाल की नगर परिक्रमा ऐतिहासिक क्षण बन गई। पूरे रास्ते नासिक, जम्मू व उड़ीसा की ढोल टीमों, उज्जैन की महाकाल झांकी और शिव बारात ने वातावरण को रोमांचित कर दिया। शहर के सैकड़ों बच्चों के अखाड़ा प्रदर्शन ने भी मनमोह लिया। नेताजी सुभाष मार्केट व स्टेशन चौराहा पर हेलिकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई।राष्ट्रभक्ति गीतों, भारत माता व झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, वीर शिवाजी की झांकियों ने आकर्षण बढ़ाया। पूर्व सैनिकों ने भी सहभागिता की। शोभायात्रा के दौरान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया।

संतों सहित जनप्रतिधियों की रही मौजूदगी

शोभायात्रा में उदासीन कार्ष्णि पीठाधीश्वर स्वामी गुरुशरणानंद, स्वामी शरणानंद, संत भगवत स्वरूप दास, संत अरुण दास, मेवाड़, स्वामी हितेश्वरानंद सरस्वती, महंत धर्मेंद्र दास, महंत दामोदर दास, भरत दास, शिवमुनि,शांतानंद,श्रीचंद्र दास, प्रभल मुनि, स्वरूप दास उदासीन भरपूर दास, शांतानंद, महात्मा मुनि, केशव मुनि, खिमयादास, अकाल दास, विष्णु दास, संगमदास, दिब्यांम्बर मुनि, राम मुनि, सुखदेवानंद, सहदेव मुनि, हनुमान राम उदासीन, मोहन दास, संत ओमदास, हंसदास, स्वरूप दास, संतराम, संत प्रकाशानंद, गोविन्दराम, संकटमोचन हनुमान मंदिर के महंत बाबूगिरी, हनुमान टेकरी के महंत बनवारीशरण काठियाबाबा, हाथीभाटा आश्रम के महंत संतदास, निम्बार्क आश्रम के महंत मोहनशरण शास्त्री, रामस्नेही संत दिग्विजयराम, हरिशेवाधाम के संत मायाराम व गोविन्दराम, पंचमुखी बालाजी रीको मंदिर के पुजारी मुरारी पांडे, सांसद दामोदर अग्रवाल सहित अनेक जनप्रतिनिधि शामिल रहे।

संत दीक्षा व भंडारा आज

आठ दिवसीय सनातन मंगल महोत्सव एवं दीक्षा दान समारोह के अंतिम दिन गुरुवार सुबह 9 बजे से हरिशेवा आश्रम परिसर में संत महात्माओं के सान्निध्य में दीक्षा दान समारोह होगा। इसमें शामिल होने के लिए देश के विभिन्न क्षेत्रों के साथ अमरीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप के विभिन्न क्षेत्रो से भी श्रद्धालु भीलवाड़ा पहुंचे हैं। दोपहर 1 बजे से “एक संगत एक पंगत एक भाषा एक भूषा” के भाव के साथ विशाल समष्टि भंडारे का आयोजन अग्रवाल उत्सव भवन में किया जाएगा। इस अवसर पर सिंधी समाज, कोली समाज सहित विभिन्न समाजों ने शोभायात्रा का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

26 Feb 2026 01:08 am

Hindi News / News Bulletin / भीलवाड़ा में शोभायात्रा में गूंजा सनातन का जयकारा

बड़ी खबरें

View All

समाचार

ट्रेंडिंग

मंत्री कैलाश का एक और कांड! विधानसभा में दी झूठी जानकारी….

Minister Kailash Vijayvargiya gives False Information Vidhan Sabha over indore nagar nigam mp news
इंदौर

MP को केंद्र की सौगात, 4329 करोड़ की नई रेल लाइन को मिली मंजूरी

Bina-Bhopal-Itarsi fourth rail line construction gets centre approval mp news
इटारसी

घर में घुसा, मासूम के सामने उसके पिता को काटा, मां को भी युवक ने नहीं बख्शा…

minor son witnesses father murdered with cutter mother critically injured in sagar mp news
सागर

हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को भेजा नोटिस, MP के इस एयरपोर्ट से जुड़ा है मामला

gwalior airport flight services suspended High Court issue notice to Centre mp news
ग्वालियर

‘मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं’, राहुल गांधी ने इस MP कांग्रेस के नेता से कहा….

rahul gandhi kisan panchayat india-us trade deal indore vipin wankhade mp news
इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.