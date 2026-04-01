श्री गोविन्द आश्रम बनेगा बुजुर्गों व बेसहारों का सहारा, मुफ्त में मिलेगी होटल जैसी सुविधा

पीड़ित मानवता के कल्याण की दिशा में श्री गोविन्द सेवा समिति, भीलवाड़ा ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के साथ मिलकर एक अनुकरणीय पहल की है। 1 अप्रैल से सेवा आश्रम का शुभारंभ हो चुका है, जहां 75 आवासियों के लिए आधुनिक सुविधाओं से युक्त आश्रय स्थल तैयार किया गया है। यहां प्रत्येक आश्रित को न केवल निःशुल्क सुविधाएं मिलेंगी, बल्कि 'सर्वसमाज' और 'एकपरिवार' के मूल मंत्र के साथ उनके सर्वांगीण पुनर्वास का संकल्प भी पूरा किया जाएगा। हमारा उद्देश्य केवल छत देना नहीं, बल्कि सम्मानजनक जीवन देना है।