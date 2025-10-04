छिंदवाड़ा में कफ सिरप से 6 बच्चों की मौत, इधर सागर में न निरीक्षण ना ही एडवाइजरी

छिंदवाड़ा में 6 बच्चों की मौत का जिम्मेदार कोल्ड्रिंक और नेक्सट्रॉस डीएस सिरप को ठहराया गया है। इसके चलते छिंदवाड़ा कलेक्टर ने दोनों सिरप पर तत्काल बैन लगा दिया। जांच में सामने आया है कि बच्चों की किडनी खराब होने की वजह कफ सिरप है। जिन बच्चों को सर्दी-खांसी और बुखार की शिकायत पर कफ सिरप दिया गया था, उनकी किडनी धीरे-धीरे फेल हो गई। सिरप में डायएथिलीन ग्लायकॉल नामक केमिकल की गड़बड़ी की आशंका है। छिंदवाड़ा प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है। माता-पिता, डॉक्टरों और मेडिकल संचालकों से अपील की गई है कि वे प्रतिबंधित सिरप का उपयोग या बिक्री न करें।