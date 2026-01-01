1 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सागर

भाजपा महिला नेत्री से रेप मामले में बड़ा फैसला, मचा था सियासी हंगामा

mp news: भाजपा की महिला पदाधिकारी ने भाजपा के पार्षद और पूर्व NSG कमांडो के खिलाफ दर्ज कराया था रेप का केस ।

2 min read
Google source verification

सागर

image

Shailendra Sharma

Jan 01, 2026

SAGAR

bjp woman leader rape case verdict (DEMO PIC)

mp news: मध्यप्रदेश के सागर जिले में भाजपा की महिला पदाधिकारी के साथ रेप के मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने रेप केस के आरोपी भाजपा पार्षद व पूर्व NSG कमांडो को बरी कर दिया है। महिला नेत्री ने आरोप लगाया था कि भाजपा पार्षद ने घर छोड़ने के बहाने उसे कार में बैठाया और फिर दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं महिला नेत्री ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए ये भी आरोप लगाया था कि एक बार रेप करने के बाद आरोपी ने डरा धमकाकर कई बार उसके साथ ज्यादती की।

भाजपा पार्षद रेप केस में बरी

सागर जिले के खुरई के गुरुनानक वार्ड निवासी भाजपा पार्षद एवं पूर्व एनएसजी कमांडो मनोज राय को सागर स्थित एससी-एसटी विशेष न्यायालय ने बहुचर्चित बलात्कार मामले में दोषमुक्त कर दिया है। इस फैसले को लेकर लंबे समय से क्षेत्र में चर्चा बनी हुई थी और निर्णय पर सभी की निगाहें टिकी थीं। भाजपा पार्षद मनोज राय पर क्षेत्र की ही एक भाजपा नेत्री ने रेप के आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। सागर एससी-एसटी विशेष न्यायालय में हुई सुनवाई के न्यायाधीश प्रदीप सोनी ने अभियोजन और बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य, गवाहों के बयान और अन्य दस्तावेजों पर विस्तार से विचार किया। तथ्यों और गवाहों के बयानों में विरोधाभास पाए जाने पर न्यायाधीश प्रदीप सोनी ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को ठोस साक्ष्यों के साथ सिद्ध करने में असफल रहा है। इसी आधार पर पूर्व एनएसजी कमांडो मनोज राय को सभी आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

बीजेपी महिला नेत्री ने लगाया था रेप का आरोप

खुरई की एक भाजपा नेत्री ने 11 मार्च 2025 को खुरई शहरी थाना में मनोज राय के खिलाफ बलात्कार की शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि आरोपी ने घर छोड़ने के बहाने कार से ले जाकर उनके साथ दुष्कर्म किया। साथ ही यह भी कहा गया था कि धमकी देकर कई बार शारीरिक संबंध बनाए गए। मामला दर्ज होने के बाद यह प्रकरण राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर काफी चर्चा में रहा था।

ये भी पढ़ें

एमपी में भाजपा नेता के भांजे पर रेप का आरोप
भोपाल
bhopal

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

01 Jan 2026 07:13 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / भाजपा महिला नेत्री से रेप मामले में बड़ा फैसला, मचा था सियासी हंगामा

बड़ी खबरें

View All

सागर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

सोमनाथ शिवलिंग यात्रा सागर पहुंची, भक्तों ने किए दर्शन

सागर

गणेश महापुराण कथा: निंदा से पुण्य क्षीण होता है

सागर

ट्रेन यात्रियों के लिए अच्छी खबर, नए साल में रेलवे बदलेगा ‘बड़ा’ नियम, यहां देखें

railway reservation chart 10 days earlier waiting list new year 2026 mp news
सागर

आंत के टुकड़े से बना दिया प्राइवेट पार्ट, 21 साल की युवती को डॉक्टर्स ने दी नई जिंदगी

MP News
सागर

एमपी के असद खान बने ‘अथर्व त्यागी’, काशी में हुआ सरकारी ठेकेदार का नामकरण

MP News
सागर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.