भाजपा महिला नेत्री से रेप मामले में बड़ा फैसला, मचा था सियासी हंगामा

सागर जिले के खुरई के गुरुनानक वार्ड निवासी भाजपा पार्षद एवं पूर्व एनएसजी कमांडो मनोज राय को सागर स्थित एससी-एसटी विशेष न्यायालय ने बहुचर्चित बलात्कार मामले में दोषमुक्त कर दिया है। इस फैसले को लेकर लंबे समय से क्षेत्र में चर्चा बनी हुई थी और निर्णय पर सभी की निगाहें टिकी थीं। भाजपा पार्षद मनोज राय पर क्षेत्र की ही एक भाजपा नेत्री ने रेप के आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। सागर एससी-एसटी विशेष न्यायालय में हुई सुनवाई के न्यायाधीश प्रदीप सोनी ने अभियोजन और बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य, गवाहों के बयान और अन्य दस्तावेजों पर विस्तार से विचार किया। तथ्यों और गवाहों के बयानों में विरोधाभास पाए जाने पर न्यायाधीश प्रदीप सोनी ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को ठोस साक्ष्यों के साथ सिद्ध करने में असफल रहा है। इसी आधार पर पूर्व एनएसजी कमांडो मनोज राय को सभी आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।