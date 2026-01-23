अवकाश में भी बुलाया जा रहा स्टाफ, फिर भी जीवाजी विवि में 5 हजार से ज्यादा डिग्री-मार्कशीट पेंडिंग

ग्वालियर। जीवाजी विश्वविद्यालय में मार्कशीट और डिग्री से जुड़े लंबित मामलों को निपटाने के लिए प्रशासन ने अवकाश के दिनों में भी कर्मचारियों को बुलाना शुरू कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद स्थिति में खास सुधार नहीं हो पा रहा है। करीब 12 हजार लंबित मामलों में से अब भी 5 हजार से अधिक प्रकरण पेंडिंग हैं। डिग्री और मार्कशीट नहीं मिलने के कारण सैकड़ों छात्रों का भविष्य अधर में लटका हुआ है।