आवारा कुत्तों ने 8 साल के मासूम पर किया हमला, सिर और चेहरा नोंच खाया, एक आंख हुई खराब

बच्चे की गंभीर हालत को देखते हुए उसे लुधियाना के सिविल अस्पताल रेफर कर दिया गया। यहां प्राथमिक उपचार देने के बाद बच्चे को PGI भेज दिया गया। डॉक्टरों ने बताया कि, हमले के दौरान बच्चे के सिर और मुंह पर गंभीर चोटें आई हैं और उसकी एक आंख को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। हैप्पी के परिवार में उसके अलावा माता-पिता और एक भाई और बहन भी है। इस घटना से हैप्पी के परिवार में भारी आक्रोश है और उन्होंने प्रशासन से इलाके में बढ़ रही कुत्तों की संख्या को काबू करने की अपील की है।