10 December 2025,

Wednesday

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रवासी राजस्थानी दिवस

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

समाचार

आवारा कुत्तों ने 8 साल के मासूम पर किया हमला, सिर और चेहरा नोंच खाया, एक आंख हुई खराब

लुधियाना के मुल्लांपुर में आवारा कुत्तों के एक झुंड ने एक 8 साल के बच्चे पर हमला कर दिया। इस हमले के दौरान बच्चे के सिर, चेहरे और आंख पर गंभीर चोटें आई हैं। फिलहाल बच्चे का इलाज चल रहा है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Himadri Joshi

Dec 10, 2025

Stray dog attack

लुधियाना में 8 साल के बच्चे पर आवारा कुत्तों ने किया हमला (फोटो- पत्रिका ग्राफिक्स)

पंजाब के लुधियाना में एक 8 साल का मासूम आवार कुत्तों के हमले का शिकार हो गया। इस घटना में बच्चे के सिर और चेहरे के साथ-साथ आंख पर भी भयानक चोटें आई है। यह मामला कस्बा मुल्लांपुर के जांगपुर गांव का है और पीड़ित बच्चे की पहचान हैप्पी के रूप में हुई है। हैप्पी को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उसका इलाज चल रहा है।

मंगलवार देर शाम हुई घटना

हैप्पी मंगलवार देर शाम जब खेत में शौच करने गया था उसी दौरान कुत्तों के झुंड ने उसे चारों तरफ से घेर कर उसपर हमला कर दिया। कुत्तों ने मासूम का सिर और चेहरा बुरी तरह से नोंच खाया। इस हमले में हैप्पी की बांई आंख बुरी तरह से डैमेज भी हो गई। घटना के दौरान हैप्पी का बड़ा भाई भी उसके साथ खेत में मौजूद था। बड़े भाई ने तुरंत माता-पिता को जाकर हमले की सूचना दी।

हैप्पी के पिता ने बड़ी मुश्किल से उसे बचाया

अटैक की जानकारी मिलते ही हैप्पी के माता पिता तुरंत भाग कर खेत पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि कुत्तों के झुंड ने उनके बेटे को पूरी तरह से घेर रखा है और वह लगातार उस पर हमला कर रहे हैं। इसके बाद हैप्पी के पिता शारदा ने तुरंत कुत्तों को हटाना शुरू किया। कई देर की कड़ी मशक्कत के बाद हैप्पी के पिता ने उसे कुत्तों के चंगुल से बचाया और उसे नजदीकी अस्पताल लेकर भागे।

घटना से परिवार में आक्रोश

बच्चे की गंभीर हालत को देखते हुए उसे लुधियाना के सिविल अस्पताल रेफर कर दिया गया। यहां प्राथमिक उपचार देने के बाद बच्चे को PGI भेज दिया गया। डॉक्टरों ने बताया कि, हमले के दौरान बच्चे के सिर और मुंह पर गंभीर चोटें आई हैं और उसकी एक आंख को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। हैप्पी के परिवार में उसके अलावा माता-पिता और एक भाई और बहन भी है। इस घटना से हैप्पी के परिवार में भारी आक्रोश है और उन्होंने प्रशासन से इलाके में बढ़ रही कुत्तों की संख्या को काबू करने की अपील की है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

10 Dec 2025 12:29 pm

Hindi News / News Bulletin / आवारा कुत्तों ने 8 साल के मासूम पर किया हमला, सिर और चेहरा नोंच खाया, एक आंख हुई खराब

बड़ी खबरें

View All

समाचार

ट्रेंडिंग

दिसंबर के अंतिम पखवाड़े में डेढ़ लाख से अधिक सैलानी पहुंचेंगे स्वर्णनगरी

Jaisalmer tourism
जैसलमेर

कैबिनेट बैठक में हरी झंडी मिलने के बाद स्वास्थ्य सुविधाओं में इजाफा हुआ है।

health center, MP NEWS
सिंगरौली

भारत-यूएस संबंध: दबाव नहीं, सम्मान ही साझेदारी की नींव है

ओपिनियन

दलित के घर भोजन पड़ा भारी, युवक का हुक्का-पानी बंद, शुद्धिकरण का अजीब फरमान

MP News
रायसेन

‘वंदे मातरम्’ पर आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति क्यों?

ओपिनियन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.