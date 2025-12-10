आवारा कुत्तों ने 8 साल के मासूम पर किया हमला, सिर और चेहरा नोंच खाया, एक आंख हुई खराब

लुधियाना में 8 साल के बच्चे पर आवारा कुत्तों ने किया हमला (फोटो- पत्रिका ग्राफिक्स)
पंजाब के लुधियाना में एक 8 साल का मासूम आवार कुत्तों के हमले का शिकार हो गया। इस घटना में बच्चे के सिर और चेहरे के साथ-साथ आंख पर भी भयानक चोटें आई है। यह मामला कस्बा मुल्लांपुर के जांगपुर गांव का है और पीड़ित बच्चे की पहचान हैप्पी के रूप में हुई है। हैप्पी को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उसका इलाज चल रहा है।
हैप्पी मंगलवार देर शाम जब खेत में शौच करने गया था उसी दौरान कुत्तों के झुंड ने उसे चारों तरफ से घेर कर उसपर हमला कर दिया। कुत्तों ने मासूम का सिर और चेहरा बुरी तरह से नोंच खाया। इस हमले में हैप्पी की बांई आंख बुरी तरह से डैमेज भी हो गई। घटना के दौरान हैप्पी का बड़ा भाई भी उसके साथ खेत में मौजूद था। बड़े भाई ने तुरंत माता-पिता को जाकर हमले की सूचना दी।
अटैक की जानकारी मिलते ही हैप्पी के माता पिता तुरंत भाग कर खेत पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि कुत्तों के झुंड ने उनके बेटे को पूरी तरह से घेर रखा है और वह लगातार उस पर हमला कर रहे हैं। इसके बाद हैप्पी के पिता शारदा ने तुरंत कुत्तों को हटाना शुरू किया। कई देर की कड़ी मशक्कत के बाद हैप्पी के पिता ने उसे कुत्तों के चंगुल से बचाया और उसे नजदीकी अस्पताल लेकर भागे।
बच्चे की गंभीर हालत को देखते हुए उसे लुधियाना के सिविल अस्पताल रेफर कर दिया गया। यहां प्राथमिक उपचार देने के बाद बच्चे को PGI भेज दिया गया। डॉक्टरों ने बताया कि, हमले के दौरान बच्चे के सिर और मुंह पर गंभीर चोटें आई हैं और उसकी एक आंख को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। हैप्पी के परिवार में उसके अलावा माता-पिता और एक भाई और बहन भी है। इस घटना से हैप्पी के परिवार में भारी आक्रोश है और उन्होंने प्रशासन से इलाके में बढ़ रही कुत्तों की संख्या को काबू करने की अपील की है।
