STRAY DOGS: सुप्रीम कोर्ट ने कहा – निकायों की निष्क्रियता से बिगड़े हालात, परेशानी सब भुगत रहे

पीठ ने नगर निगमों की निष्क्रियता पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि 'स्थानीय प्राधिकरण जिम्मेदारी नहीं निभा रहे।' सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि देश में हर साल 37 लाख डॉग बाइट के मामले होते हैं और 20,000 लोग रेबीज से मरते हैं। दूसरी ओर, कपिल सिब्बल व अन्य वरिष्ठ वकीलों ने तर्क दिया कि पर्याप्त शेल्टर होम नहीं हैं और यह आदेश बड़े पैमाने पर कुत्तों को उठाने के खिलाफ पूर्व आदेशों की अनदेखी करता है।