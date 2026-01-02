Ratlam मेडिकल कॉलेज ने कार्डियोलॉजिस्ट और न्यूरो सर्जन के लिए भेजा प्रस्ताव



रतलाम. मेडिकल कॉलेज में आने वाले मरीज अब तक जिस बड़ी स्वास्थ्य सेवा से वंचित है वह जल्द ही मिलने की उम्मीद जाग गई है। मेडिकल कॉलेज की तरफ से कार्डियोलॉजी और न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में डॉक्टरों की नियुक्ति के लिए अपनी तरफ से चिकित्सा शिक्षा विभाग को प्रस्ताव भेज दिया है। कार्डियोलॉजिस्ट के लिए एक और न्यूरो सर्जन के तीन पदों के लिए यह प्रक्रिया की गई है। गौरतलब है कि कॉर्डियोलाजी लैब (कैथ लैब) की सुविधा मेडिकल कॉलेज में शुरू होने वाली है जिसकी स्वीकृति मिल गई है। हालांकि यह सुविधा आउटसोर्स के माध्यम से की जा रही है।