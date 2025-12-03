वीरांगना लक्ष्मीबाई क्रिकेट चैंपियनशिप में पीजी कॉलेज गल्र्स टीम का दमदार प्रदर्शन

cricket talentsनरसिंहपुर. प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ़ एक्सीलेंस शासकीय स्वामी विवेकानंद कॉलेज नरसिंहपुर में क्रिकेट को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निरंतर प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के विश्वविजेता बनने के बाद कॉलेज की छात्राओं और जिले की क्रिकेट प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए यह पहल विशेष रूप से सराहनीय मानी जा रही है। कॉलेज आयोजित वीरांगना लक्ष्मीबाई क्रिकेट चैंपियनशिप के तहत खेले गए मैच में पीजी कॉलेज गल्र्स टीम ने अंडर-13 सिटी बॉयज टीम के खिलाफ शानदार कौशल का प्रदर्शन कर जीत दर्ज की।
कार्यक्रम का शुभारंभ समाजसेवी विनीत नेमा, वरिष्ठ खिलाड़ी शांतनु साहू, दीपक जाट और शनि केसरवानी की उपस्थिति में हुआ। अतिथियों ने कहा कि वीरांगना लक्ष्मीबाई जैसी राष्ट्रनायिका की स्मृति में आयोजित यह चैंपियनशिप छात्राओं में नेतृत्व, साहस और आत्मविश्वास को बढ़ाने का प्रभावी माध्यम है।
पहले मुकाबला में अंडर-13 बॉयज की जीत
चैंपियनशिप के पहले मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए अंडर-13 सिटी बॉयज टीम ने 140 रन बनाए। कप्तान वैदिक ने 33 और समर्थ ने 24 रन का योगदान दिया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी पीजी गल्र्स टीम 131 रन ही बना सकी। इस प्रकार अंडर-13 बॉयज ने मुकाबला 9 रनों से जीता। दूसरे मैच में समाजसेवी श्रुति मानसाता, मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद के जिला समन्वयक जय नारायण शर्मा, अंकित मानसाता, हर्ष जैन और घनश्याम धुर्वे उपस्थित रहे। पीजी कॉलेज गल्र्स टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 143 रन का मजबूत स्कोर खड़ा किया। आर्य ने नाबाद 70 रन, आरजू ने 26 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी अंडर-13 सिटी बॉयज टीम केवल 52 रन पर सिमट गई। गल्र्स टीम की गेंदबाज नेहा वंशकार ने 3 ओवर में 6 रन देकर 3 विकेट झटके और प्लेयर ऑफ द मैच बनीं।
खेल विभाग की भूमिका सराहनीय
चैंपियनशिप का संपूर्ण संचालन कॉलेज के क्रीड़ा अधिकारी अर्पित सक्सेना ने किया। उन्होंने कहा कि भारतीय क्रिकेट टीम की हालिया उपलब्धियों ने देशभर में क्रिकेट के प्रति नई ऊर्जा और उत्साह का संचार किया है। चैंपियनशिप के पूर्व टैलेंट कप सीजन-2 में पीजी कॉलेज गल्र्स टीम 2-1 से सीरीज जीत चुकी है। खेल विभाग ने आयोजन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
