पढऩे के लिए कंधे पर साइकिल रखकर नदी पार करते हैं छात्र

बालाघाट. पढऩे के लिए बच्चे जान जोखिम में डालकर नदी पा कर रहे हैं। ऐसा वे लंबे समय से कर रहे, लेकिन विकास के बड़े-बड़े दावे और जिले के खदानों से अरबों की कमाई करने वाली सरकार के नुमाइंदों को शायद यह दृश्य नजर नहीं आ रही या वे किसी बड़े हादसे के इंतजार में है। यह बात शनिवार को छात्रों के नदी पार करते समय का दृश्य कैमरे में कैद होने के बाद कही जा रही है।