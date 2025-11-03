Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

समाचार

गुजरात के 70 फीसदी प्रभावित क्षेत्रों में सर्वेक्षण कार्य पूर्ण: मुख्यमंत्री

बेमौसमी बारिश से सौराष्ट्र के प्रभावित क्षेत्रों का मुक्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल ने जायजा लिया। मुख्यमंत्री यहां किसानो के साथ बातचीत की।

2 min read
Google source verification

अहमदाबाद

image

Pushpendra Rajput

Nov 03, 2025

CM visited saurastra

बेमौसमी बारिश से सौराष्ट्र के प्रभावित क्षेत्रों का मुक्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल ने जायजा लिया।

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने हाल की बेमौसम बारिश से प्रभावित गुजरात के किसानों के लिए राहत कार्यों को तेज कर दिया है। राज्य के 249 तहसीलों के 16,000 से अधिक गांवों में फसलें क्षतिग्रस्त हुई हैं। मुख्यमंत्री ने सोमवार को गीर सोमनाथ और जूनागढ़ जिलों का दौरा कर किसानों की समस्याओं को सुना और फसल नुकसान का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों के साथ पूरी संवेदना से खड़ी है और उन्हें तेजी से राहत देने के लिए प्रतिबद्ध है।

राज्य सरकार ने युद्ध स्तर पर सर्वेक्षण कार्य शुरू किया है। अब तक 70 फीसदी प्रभावित क्षेत्रों में सर्वेक्षण पूरा हो चुका है, जिसमें 4,800 से अधिक टीमें शामिल हैं। शेष क्षेत्रों में भी सर्वेक्षण कार्य जल्द पूरा करने के लिए प्रशासन 24x7 कार्यरत है। मुख्यमंत्री ने गांधीनगर से रीयल टाइम मॉनिटरिंग और उच्च स्तरीय बैठकें आयोजित कर स्थिति की जानकारी ली और कृषि विभाग को व्यापक रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री पटेल के साथ वन एवं पर्यावरण मंत्री अर्जुन मोढवाडिया, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता डॉ. प्रद्युमन वाजा और ऊर्जा राज्य मंत्री कौशिक वेकरिया भी प्रभावित क्षेत्रों के निरीक्षण के दौरान उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने किसानों को आश्वासन दिया कि सरकार जल्द ही उदार राहत पैकेज की घोषणा करेगी। उन्होंने कहा कि हम किसानों को नुकसान से उबारने के लिए तेजी से कार्य कर रहे हैं। राज्य सरकार के अन्य मंत्रियों ने भी प्रभावित जिलों का दौरा किया। उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने सूरत, कृषि मंत्री जीतू वाघाणी ने भावनगर, आदिजाति विकास मंत्री नरेश पटेल ने तापी, वन एवं पर्यावरण मंत्री अर्जुन मोढवाडिया और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. प्रद्युमन वाजा ने जूनागढ़ और गीर सोमनाथ का दौरा किया। राज्य मंत्री कौशिकभाई वेकरिया ने अमरेली जिले का दौरा कर किसानों की समस्याओं को समझा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सर्वेक्षण पूरा होते ही राहत पैकेज की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि हमारी प्राथमिकता है कि किसानों को जल्द से जल्द सहायता मिले। राज्य सरकार की त्वरित कार्रवाई से किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है, जो बेमौसम बारिश से प्रभावित हुए हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#AhmedabadNews

Published on:

03 Nov 2025 08:18 pm

Hindi News / News Bulletin / गुजरात के 70 फीसदी प्रभावित क्षेत्रों में सर्वेक्षण कार्य पूर्ण: मुख्यमंत्री

बड़ी खबरें

View All

समाचार

ट्रेंडिंग

आकाश में बादलों की रही आवाजाही, धूप ने भी सताया

जैसलमेर

मुख्य मार्गों पर पशुओं का कब्जा, पर्यटकों और राहगीरों की बढ़ी मुश्किलें

जैसलमेर

’28 करोड़’ की लागत से बनेगा 700 मीटर लंबा ‘सिक्सलेन ब्रिज’, बायपास के ऊपर से निकलेगा

भोपाल

रामदेवरा में यात्रियों को सफर के लिए सिर्फ रेलों का ही सहारा

जैसलमेर

एमपी में हाईवे जाम, सड़क पर फंस गईं एक हजार से ज्यादा गाड़ियां

Vehicles stranded on the road due to highway jam in Neemuch
नीमच
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.