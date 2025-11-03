गुजरात के 70 फीसदी प्रभावित क्षेत्रों में सर्वेक्षण कार्य पूर्ण: मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ने किसानों को आश्वासन दिया कि सरकार जल्द ही उदार राहत पैकेज की घोषणा करेगी। उन्होंने कहा कि हम किसानों को नुकसान से उबारने के लिए तेजी से कार्य कर रहे हैं। राज्य सरकार के अन्य मंत्रियों ने भी प्रभावित जिलों का दौरा किया। उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने सूरत, कृषि मंत्री जीतू वाघाणी ने भावनगर, आदिजाति विकास मंत्री नरेश पटेल ने तापी, वन एवं पर्यावरण मंत्री अर्जुन मोढवाडिया और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. प्रद्युमन वाजा ने जूनागढ़ और गीर सोमनाथ का दौरा किया। राज्य मंत्री कौशिकभाई वेकरिया ने अमरेली जिले का दौरा कर किसानों की समस्याओं को समझा।