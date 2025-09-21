तनोट माता: सरहद की संरक्षक, बम हुए बेदम… ड्रोन-मिसाइल हमले भी निष्फल

शारदीय नवरात्र के आगाज के साथ ही सरहद से महज 18 किलोमीटर पहले स्थित तनोट माता मंदिर में आस्था का ज्वार उफान पर होगा। हर दिन यहां मंदिर प्रांगण में घंटियों की गूंज के साथ ष्जय तनोट रायष् के जयकारे सुने जाते हैं। भक्त रुमाल बांधकर अपनी मनोकामनाओं की प्रार्थना करते हैं और पूरी होने पर लौटकर रुमाल खोलते हैं। तनोट माता को ष्रुमाल वाली देवीष् कहा जाता है। यह परंपरा केवल आम श्रद्धालुओं तक सीमित नहींए बल्कि सीमा सुरक्षा बल और भारतीय सेना के अधिकारी व जवान भी नियमित रूप से पालन करते हैं। बीएसएफ के जवान मानते हैं कि तनोट माता सरहद की रक्षा में उनकी सबसे बड़ी शक्ति हैं। नवरात्र के दिनों में मंदिर क्षेत्र आस्था और विश्वास से गूंज उठता है।