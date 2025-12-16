जिले में 35000 मतदाता अब भी नहीं हो पाए ट्रेस, दस हजार ऐसे मिले, जो पहले से दर्ज थे

सागर.एसआइआर सर्वे मेें मतदाताओं से जुड़े एक-एक डाटा को स्कैन हो गया है। जिले के 18 लाख 14 हजार 792 मतदाताओं की पड़ताल की गई थी, जिसमें मृत्यु, अनुपस्थित, स्थाई रूप से दूसरी जगह स्थानांतरित हुए और पहले से रजिस्टर्ड मतदाताओं की संख्या सामने आ गई है। जिले में 36451 मतदाताओं की मृत्यु हो चुकी है, वहीं 35543 मतदाता अनुपस्थित पाए गए हैं। बीएलओ और बीएलए के तमाम प्रयासों के बाद भी उन्हें अब तक ट्रेस नहीं किया जा सका है। 81053 मतदाता ऐसे पाए गए हैं, जो दूसरे स्थानों पर स्थाई रूप से शिफ्ट हो चुके हैं। 10 हजार के लगभग मतदाता डबल या डुप्लीकेट की श्रेणी में मिले हैं। ऐसे कुल 1 लाख 63 हजार 717 मतदाता चिन्हित हुए हैं, जिनके गणना पत्रक वापस नहीं जा सके हैं।