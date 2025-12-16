100 से ज्यादा पेड़ों पर लटकी विकास की तलवार, शहर का आठवां इलाका जहां बल्क में कटेंगे पेड़

सागर. शहर में अब एक और क्षेत्र में विकास के नाम पर 100 से ज्यादा पेड़ों पर विकास की तलवार लटक गई है। तिली चौराहे स्थित पीएचई की जमीन हैंडओवर होने के बाद अब वहां पर सर्वसुविधायुक्त आधुनिक ऑडिटोरियम का निर्माण किया जाना है। यहां पर निर्माण कार्य भी शुरू हो गया है और वर्तमान में पेड़ों के बीच ही पिलर खड़े कर दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि यह शहर का 8वां इलाका है, जहां पर पेड़ों की बल्क में कटाई की जाएगी।