310 डिग्री कॉलेजों में प्राचार्यों की नियुक्ति अंतिम चरण में

डॉ. सुधाकर ने कहा कि राजनीतिक कारणों से राज्य में आवश्यकता से अधिक विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं, जिसके चलते कई संस्थानों की स्थिति दयनीय हो गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कर्नाटक में विदेशी विश्वविद्यालयों के मॉडल को अपनाना संभव नहीं है, क्योंकि वहां शिक्षा ऊंची फीस पर आधारित है, जबकि राज्य सरकार का उद्देश्य कम शुल्क में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है।