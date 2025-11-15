Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

समाचार

साढ़े आठ करोड़ की लागत से होगा बड़े पुल का नवनिर्माण,

The big bridge will be renovated at a cost of Rs 8.5 crore, providing relief from traffic jams.

3 min read
Google source verification

नरसिंहपुर

image

Amit Sharma

Nov 15, 2025

The big bridge will be renovated at a cost of Rs 8.5 crore, providing relief from traffic jams.

The big bridge

नरसिंहपुर. लंबे इंतजार के बाद आखिरकार शहरवासियों की मांग पर सरकार ने पुराने पुल के नवनिर्माण को मंजूरी दे दी है। करीब साढ़े आठ करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह नया पुल 12 मीटर चौड़ा और 50 मीटर लंबा होगा। शासन से स्वीकृति मिलने के बाद ब्रिज कॉर्पोरेशन को निर्माण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पुल का निर्माण पूरा होने के बाद कंदेली और नरसिंहपुर क्षेत्र के बीच यातायात सुगम हो जाएगा और लोगों को वर्षों से लगने वाले जाम से मुक्ति मिलेगी।
यह पुल सींगरी नदी पर बना हुआ है, जो जिला मुख्यालय के कंदेली क्षेत्र और नरसिंहपुर शहर को जोड़ता है। यही रास्ता शहर से बाहर जाने का प्रमुख मार्ग है। पुल के दोनों ओर कई महत्वपूर्ण स्थान स्थित हैं जिनमें नरसिंह मंदिर, प्रसिद्ध काली मंदिर, नरसिंहपुर का प्रमुख बाजार, बड़े स्कूल और कॉलेज शामिल हैं। यही कारण है कि इस मार्ग से रोजाना हजारों की संख्या में लोग आवाजाही करते हैं।यातायात का दबाव और जाम की समस्या इस पुल की सबसे बड़ी चुनौती रही है। स्कूलों की छुट्टियों,शोभायात्राओं, जुलूसों या किसी धार्मिक आयोजन के दौरान पुल पर अक्सर लंबा जाम लग जाता है। इससे न केवल वाहन चालकों को बल्कि पैदल चलने वालों को भी भारी परेशानी झेलनी पड़ती है। कई बार एम्बुलेंस और जरूरी सेवाओं के वाहन भी इस जाम में फं स जाते हैं।
मौजूदा पुल की संरचना हो रही कमजोर
करीब 75 वर्ष पुराना यह पुल अब अपनी उम्र पूरी कर चुका है। संरचना कमजोर होने के कारण इसे असुरक्षित माना जा रहा है। पुल पर दरारें और जंग लगने की शिकायतें लगातार सामने आती रही हैं। पिछले कई वर्षों से नागरिकों, सामाजिक संगठनों और जनप्रतिनिधियों द्वारा इसके जीर्णोद्धार या नवनिर्माण की मांग की जा रही थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि नया पुल बन जाने से न केवल आवागमन में सुविधा होगी बल्कि शहर के विकास को भी नई दिशा मिलेगी। यह मार्ग नरसिंहपुर की ओर आने.जाने वाले व्यापारिक वाहनों के लिए भी अत्यंत उपयोगी है। पुल चौड़ा और आधुनिक तकनीक से निर्मित होगा। जिससे भारी वाहनों का दबाव भी बिना किसी जोखिम के झेला जा सकेगा।शहरवासियों ने कहा कि नए पुल के बन जाने से कंदेली और नरसिंहपुर क्षेत्र के बीच का संपर्क मजबूत होगा और वर्षों पुरानी जाम की समस्या से लोगों को राहत मिलेगी।
वर्जन..
नए पुल के निर्माण के लिए स्वीकृति प्राप्त हो गई। अब इसके लिए टेंडर की प्रक्रिया प्रचलन में हैं। टेंडर प्रक्रिया पूरी होते ही इसका निर्माण आरंभ कर दिया जाएगा। ब्रिज कारर्पोशन की प्राथमिकत है कि निर्धारित समय सीमा में पुल का निर्माण पूरा कर शहरवासियों को नया और सुरक्षित पुल सौंपा जाए।
केडी रैदास,एसडीओ ब्रिज कारर्पोशन नरसिंहपुरकरीब 75 वर्ष पुराना यह पुल अब अपनी उम्र पूरी कर चुका है। संरचना कमजोर होने के कारण इसे असुरक्षित माना जा रहा है। पुल पर दरारें और जंग लगने की शिकायतें लगातार सामने आती रही हैं। पिछले कई वर्षों से नागरिकों, सामाजिक संगठनों और जनप्रतिनिधियों द्वारा इसके जीर्णोद्धार या नवनिर्माण की मांग की जा रही थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि नया पुल बन जाने से न केवल आवागमन में सुविधा होगी बल्कि शहर के विकास को भी नई दिशा मिलेगी। यह मार्ग नरसिंहपुर की ओर आने.जाने वाले व्यापारिक वाहनों के लिए भी अत्यंत उपयोगी है। पुल चौड़ा और आधुनिक तकनीक से निर्मित होगा। जिससे भारी वाहनों का दबाव भी बिना किसी जोखिम के झेला जा सकेगा।शहरवासियों ने कहा कि नए पुल के बन जाने से कंदेली और नरसिंहपुर क्षेत्र के बीच का संपर्क मजबूत होगा और वर्षों पुरानी जाम की समस्या से लोगों को राहत मिलेगी।
वर्जन..
नए पुल के निर्माण के लिए स्वीकृति प्राप्त हो गई। अब इसके लिए टेंडर की प्रक्रिया प्रचलन में हैं। टेंडर प्रक्रिया पूरी होते ही इसका निर्माण आरंभ कर दिया जाएगा। ब्रिज कारर्पोशन की प्राथमिकत है कि निर्धारित समय सीमा में पुल का निर्माण पूरा कर शहरवासियों को नया और सुरक्षित पुल सौंपा जाए।
केडी रैदास,एसडीओ ब्रिज कारर्पोशन नरसिंहपुर

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

15 Nov 2025 03:26 pm

Hindi News / News Bulletin / साढ़े आठ करोड़ की लागत से होगा बड़े पुल का नवनिर्माण,

बड़ी खबरें

View All

समाचार

ट्रेंडिंग

राजस्थान के इस शहर में दर्जनों दुकानों पर चला बुलडोजर, अवैध कॉलोनी भी पूर्णतः ध्वस्त

बाड़मेर

एमपी में ’15 मीटर चौड़ी सड़क’ के लिए हटेंगे ‘216’ अतिक्रमण, पहले दिन हटाए थे 60 कब्जे

dewas news
देवास

कोई बूूथ बदलने से तो कोई सूची में नाम नहीं दिखने से परेशान…

नरसिंहपुर

कॉरपोरेट जॉब छोड़ चार दोस्तों ने बनाया AI होटल बुकिंग API, 4 साल में 500% से ज्यादा हुई रेवेन्यू ग्रोथ

four friends build an AI Hotel Booking API
समाचार

बिहार विधानसभा में खूब चमके सीएम योगी के हनुमान रविकिशन…19 सभाओं में 18 सीट पर जीता NDA, मैथिली के भी पक्ष में वोट करने की किये थे अपील

Up news, gorakhpur
गोरखपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.