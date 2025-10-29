जिले की मंडियों में मूंग की गूंज, लेकिन सरकारी कांटे खामोश

श्रीगंगानगर.श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में इस बार मूंग की फसल बंपर रही, लेकिन किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें गहरी होती जा रही हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर अब तक मूंग की खरीद शुरू नहीं हो पाई है। दो माह से किसान अपनी मेहनत की फसल औने-पौने दामों में बेचने को मजबूर हैं, जबकि सरकारी खरीद केंद्रों पर सन्नाटा पसरा है। दोनों जिलों में 3.22 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में मूंग की फसल हुई है, जिससे करीब 3,09,665 मीट्रिक टन मूंग का उत्पादन का अनुमान है।
हर क्विंटल पर 1568 की चपत
मूंग का एमएसपी 8768 रुपए प्रति क्विंटल तय है, जबकि मंडियों में मूंग का भाव 5500 से 7200 रुपए के बीच ही चल रहा है। श्रीगंगानगर अनाज मंडी में मंगलवार को 3285 क्विंटल मूंग की आवक हुई है। हर क्विंटल पर 1568 की चपत के हिसाब से ही किसानों को एक दिन में 51 लाख की चपत लग गई।
…तो आंदोलन करेंगे
संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधि अमरसिंह बिश्नोई,किसान आर्मी के मनिंदर सिंह मान सहित अन्य किसान संगठनों के प्रतिनिधियों का कहना है कि यदि एक नवंबर से खरीद शुरू नहीं हुई, तो किसानों को एमएसपी के लाभ से वंचित करने के खिलाफ आंदोलन की तैयारी की जाएगी।
अभी तारीख तय नहीं
श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ जिले में मूंग की एमएसपी पर खरीद एक नवंबर से शुरू होने की संभावना है, लेकिन अभी तारीख तक तय नहीं की गई।