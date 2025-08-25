फरियादी बोला कि ठेकेदार के साथ उसकी साझेदारी थी, पहले 5 हजार दिए, बाद में 15 हजार

विशेष सत्र न्यायालय में शनिवार को उस मामले में फरियादी की गवाही हुई, जिसमें ईओडब्ल्यू ने नगर निगम की उपयंत्री वर्षा मिश्रा को रिश्वत के मामले में क्लीन चिट दी थी। फरियादी अनूप यादव ने कहा कि ठेकेदार सुरेश यादव के साथ उसकी साझेदारी थी। इसके लिए 10 लाख रुपए सुरेश यादव को दिए थे। वॉट्सएप चैट भी न्यायालय में पेश की, जिसको लेकर ठेकेदार व फरियादी के बीच साझेदारी को लेकर चर्चा हुई थी। उसने बताया कि भुगतान के बदले में पहले 5 हजार रुपए लिए थे, उसके बाद 15 हजार लेने के लिए बुलाया था। गाड़ी में पैसे दिए थे। कोर्ट ने फरियादी को &0 अगस्त को फिर से गवाही के लिए बुलाया है।