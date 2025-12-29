सूरत में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में भीषण आग, जान बचाने को दंपती ने तीसरी मंजिल से लगाई छलांग

इस दौरान तीसरी मंजिल पर फंसा एक दंपती जान बचाने के लिए फायर एग्जिट से पीछे की ओर निकल गया। दमकल कर्मियों ने सीढ़ी (लैडर) की मदद से दंपती को सुरक्षित नीचे उतारा। करीब अढ़ाई घंटे की कड़ी मशक्कत और हजारों लीटर पानी के इस्तेमाल के बाद आग पर काबू पाया जा सका। इस आगजनी में सोफा-कुर्सी, फोम, ब्यूटी पार्लर सहित कई दुकानों को भारी नुकसान पहुंचा है। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी प्रकार की जनहानि या गंभीर चोट की कोई खबर नहीं है। आग पर काबू पाने के बाद पूरे इलाके में लोगों ने राहत की सांस ली।