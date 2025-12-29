29 दिसंबर 2025,

सोमवार

सूरत

सूरत में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में भीषण आग, जान बचाने को दंपती ने तीसरी मंजिल से लगाई छलांग

ग्राउंड फ्लोर की दुकान में लगी आग बैनर के जरिए चौथी मंजिल तक फैली, दो होटल समेत 14 दुकानें चपेट में

less than 1 minute read
Google source verification

सूरत

image

Sandip Kumar N Pateel

Dec 29, 2025

सूरत। सूरत शहर के पालनपुर कैनाल रोड स्थित नक्षत्र सोलिटर कॉम्प्लेक्स में रविवार देर रात उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब ग्राउंड फ्लोर पर स्थित कुर्सी-सोफा की दुकान में अचानक भीषण आग भड़क उठी। दुकान में रखे फोम, गद्दे और अन्य ज्वलनशील सामान के कारण आग ने कुछ ही देर में विकराल रूप धारण कर लिया। बाहर लगे बैनरों के चलते आग ग्राउंड फ्लोर से चौथी मंजिल तक फैल गई, जिससे दो होटल सहित करीब 14 दुकानें आग की चपेट में आ गईं।

फायर ब्रिगेड ने अढ़ाई घंटे में पाया काबू, दंपती समेत 7 लोगों का रेस्क्यू

आग की सूचना मिलते ही शहर के चार फायर स्टेशनों से सात से अधिक दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। फायर कर्मियों ने एक ओर पानी की तेज बौछार कर आग पर काबू पाने का प्रयास किया, तो दूसरी ओर इमारत में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने का रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। दुकानों के ऊपर स्थित दो होटलों में ठहरे एक वृद्ध, कर्मचारी समेत कुल सात लोगों को फायर ब्रिगेड ने सुरक्षित नीचे उतार लिया।

इस दौरान तीसरी मंजिल पर फंसा एक दंपती जान बचाने के लिए फायर एग्जिट से पीछे की ओर निकल गया। दमकल कर्मियों ने सीढ़ी (लैडर) की मदद से दंपती को सुरक्षित नीचे उतारा। करीब अढ़ाई घंटे की कड़ी मशक्कत और हजारों लीटर पानी के इस्तेमाल के बाद आग पर काबू पाया जा सका। इस आगजनी में सोफा-कुर्सी, फोम, ब्यूटी पार्लर सहित कई दुकानों को भारी नुकसान पहुंचा है। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी प्रकार की जनहानि या गंभीर चोट की कोई खबर नहीं है। आग पर काबू पाने के बाद पूरे इलाके में लोगों ने राहत की सांस ली।

Published on:

29 Dec 2025 01:32 pm

Hindi News / Gujarat / Surat / सूरत में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में भीषण आग, जान बचाने को दंपती ने तीसरी मंजिल से लगाई छलांग

