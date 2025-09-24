हत्या के केस में छेड़छाड़ करना गंभीर व शर्मनाक अपराध है, ऐसे अधिकारी पुलिस रखना न्याय व विभाग के लिए घातक है

गुना निवासी सुरेशचंद्र शर्मा वर्ष 1973 में सीधे भर्ती होकर पुलिस विभाग में सब-इंस्पेक्टर बने थे और लगभग 27 साल तक सेवा दी। सागर जिले के नरयावली थाने में पदस्थ रहते हुए उन्हें एक डबल मर्डर केस की जांच का जिम्मा सौंपा गया था। इस मामले में उन्होंने अदालत में जो चार्जशीट पेश की और आरोपियों को जो प्रतियां उपलब्ध कराईं, उनमें भारी विसंगतियां पाई गईं। सेशन कोर्ट ने पाया कि मूल दस्तावेजों और आरोपियों को दी गई प्रतियों में अंतर था और कई जगह समय का उल्लेख तक नहीं था। सेशन कोर्ट ने जांच को गंभीरता से लेते हुए इस मामले में कड़ी आपत्ति दर्ज की और शर्मा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 194 के तहत मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए। इसके बाद उनके खिलाफ आपराधिक मामला चला।