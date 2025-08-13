कोर्ट ने मांगे विशेषज्ञों के नाम, जो बता सकें शहर में होने वाले जलभराव का समाधान

पुष्कर कॉलोनी विकास समिति के अध्यक्ष एवं रिटायर्ड आर्मी कैप्टन उद्देश्य सिंह भदोरिया ने जनहित याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है कि शहर की आबादी करीब 16 लाख से ज्यादा हो चुकी है। हर वर्ष ग्वालियर शहर का विस्तार हो रहा है। ड्रेनेज एवं सीवर सिस्टम व्यवस्थित नहीं होने से हर वर्ष बरसात के मौसम में शहर की हालत बदतर हो जाती है। शहर का सीवर सिस्टम पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। जगह-जगह जल भराव एवं सीवर की गंदगी से लोगों का जीवन नर्क बन चुका है। नगर निगम व प्रशासन लोगों को स्वच्छ वातावरण मुहैया कराने में विफल रहा है। इससे महामारी फैलती है।