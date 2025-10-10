सुबह 10 बजे पहुंचना होगा सीट, लाइव लोकेशन के साथ फोटो अपलोड करना होगा, रजिस्ट्र के होल्ड पर लगेगी लगाम

Registration Department पंजीयन विभाग में संपदा-2 सॉफ्टवेयर लागू होने के बाद व्यवस्थाएं बदल गई हैं। नए सिस्टम में उप पंजीयक सीट पर नहीं है तो रजिस्ट्री नहीं होगी, लेकिन उप पंजीयक पुराने ढर्रे में चले आ रहे हैं। न समय पर कार्यालय आते हैं और कभी गायब हो जाते हैं। इससे पक्षकार को रजिस्ट्री के लिए इंतजार करना पड़ता है। अब विभाग ने उप पंजीयकों की इस मनमानी पर ब्रेक की तैयार कर ली है। ई अटेंडेस की व्यवस्था लागू होने जा रही है। सुबह 10 बजे से 10:15 बजे के बीच सीट से लाइव लोकेशन अपलोड करनी होगी। कार्यालय में आने के बाद लाइव रहना होगा। इस व्यवस्था के लागू होने से सुबह रजिस्ट्री को होल्ड पर रखते हैं, उस पर भी लगाम लगेगी।