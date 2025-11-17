एंटीबायोटिक्स, एंटीएलर्जिक, एंटीडोट्स की कमी से जूझ रहा जिला अस्पताल, मरीजों को लानी पड़ रही बाहर से दवा

सिफोटैक्सिम (एंटीबायोटिक) - संक्रमण रोकथामजेंटामाइसिन (एंटीबायोटिक) - संक्रमण रोकथामफुरोसेमाइड - सूजन होने परएमलोडोपिन - बीपी के लिएडेक्सामेथासोन (स्टेरायड) इंजेक्शन - दवाओं का प्रभाव बढ़ाने के लिएएड्रेनालाइन (इंजेक्शन) - हार्मोन के संतुलन के लिएफेरस एस्कार्बेट और फोलिक एसिड टैबलेट - आयरन और फोलिक एसिड की कमी दूर करने के लिएपैरासिटामाल सायरप - बुखार उतारने के लिएमल्टीविटामिन - विभिन्न तरह के विटामिन्स की कमी दूर करने के लिएब्रोमेक्जिन हाइड्रोक्लोराइड बाटल - श्वास नली का संक्रमण खत्म करने के लिएजेंटामाइसिन - आंख और कान का ड्रापविटामिन बी1, बी2, बी6 बाटल - विटामिन्स की कमी होने परबिसाकोडिल - कब्जियत दूर करने के लिए