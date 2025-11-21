दो दिन चला अतिक्रमण हटाने का अभियान, कार्रवाई रुकते ही फिर सड़क किनारे खड़े हो हाथठेला

अभियान के दौरान पहले दिन बड़ी संख्या में दुकानें, ठेले, अवैध शेड और सड़कों पर फैलाया गया सामान हटाया गया था। अधिकारियों ने सख्ती दिखाते हुए चेतावनी भी दी कि दोबारा अतिक्रमण पाया गया, तो जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कार्रवाई खत्म होते ही लोगों ने फिर धीरे-धीरे अपना कब्जा जमा लिया। मुख्य बाजार, बस स्टैंड रोड, स्टेशन रोड पर एक बार फिर पहले जैसी भीड़भाड़ और अव्यवस्था नजर आने लगी है। नगर पालिका से मांग की है कि केवल दिखावा करने वाली कार्रवाई न करें, बल्कि स्थायी अतिक्रमण हटाने व लोगों पर जुर्माना लगाने की कार्रवाई की जाए तभी शहर की अव्यवस्था दूर होगी।