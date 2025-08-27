“जातिगत आधार पर नहीं, पैसों के विवाद से हुआ झगड़ा” इसलिए एट्रोसिटीज एक्ट के दायरे में नहीं आता

हाईकोर्ट की युगल पीठ ने अनुसूचित जाती, जनजाति निवारण अधिनियम (एट्रोसिटीज एक्ट) के मामले में अहम आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में जातिगत दुर्भावना से अपराध किए जाने का ठोस प्रमाण नहीं है, बल्कि विवाद पुराने पैसों के लेन-देन को लेकर था। इसलिए एससी-एसटी एक्ट की धारा 3(2)(1) लागू नहीं होती। अदालत ने स्पष्ट किया कि केवल शिकायतकर्ता के अनुसूचित जाति का सदस्य होने के आधार पर अपराध को अत्याचार अधिनियम के तहत नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने कहा कि कई बार सडक़ विवाद या पैसों/जमीन के लेन-देन के झगड़े में भी हिंसा हो सकती है, लेकिन ऐसे मामलों में आरोपी को पीडि़त की जाति का ज्ञान तक नहीं होता। ऐसे अपराध जातिगत अपमान नहीं बल्कि व्यक्तिगत विवाद माने जाने चाहिए। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों ने आपसी समझौते की अर्जी भी पेश की थी। कोर्ट ने दोनों आरोपियों की दोषसिद्धि कायम रखते हुए उनकी जेल में बिताई गई अवधि को पर्याप्त मान लिया और आजीवन कारावास की सजा हटाते हुए उन्हें रिहा करने का आदेश दिया। दोनों को 20-20 हजार रुपए जुर्माना भरने का निर्देश दिया। यह रकम पीडि़त को मुआवजे के रूप में दी जाएगी। कोर्ट ने इस आदेश को रिपोर्टेवल किया है। दूसरे केसों के लिए भी नजीर बन सकता है।