दूल्हे ने परिगणना प्रपत्र भरकर एसआइआर अपडेट प्रक्रिया को दी प्राथमिकता

फतेहगढ़ क्षेत्र में दूल्हे कमलेश सुथार ने विवाह समारोह के बीच भी निर्वाचन कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। कमलेश सुथार ने एसआइआर अपडेट प्रक्रिया के लिए परिगणना प्रपत्र सावधानीपूर्वक भरकर बीएलओ फतेहगढ़ अतुल रतनू को सौंपा।अतुल रतनू ने प्रपत्र प्राप्त होते ही तत्काल ऑनलाइन अपडेट कर दिया, जिससे पूरी प्रक्रिया बिना देरी के पूर्ण हो गई।
सुपरवाइजर रमनलाल प्रजापत ने कहा कि कमलेश सुथार जैसे जागरूक मतदाता लोकतांत्रिक प्रणाली को मजबूत बनाते हैं। उन्होंने दूल्हे के समय पर सहयोग को सराहनीय बताया और निर्वाचन प्रक्रिया के प्रति ऐसी जिम्मेदारी को प्रेरणादायक माना।
